Путін обіцяє залишити транзит газу через Україну згідно з контрактом

Путін зробив заяву про транзит газу через Україну / Reuters

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву щодо майбутнього контракту про транзит газу через Україну після запуску газопроводу Північний потік-2.

Як заявив Путін, Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань.

"Росія, Газпром, ми підписали контракт на 5 років на прокачування російського газу через територію України... І, незважаючи на деякі складнощі сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде їх виконувати", - сказав Путін.

Зазначимо, у Зеленського не раз говорили, що Москва може відмовитися від контракту газу через Україну після запуску Північного потоку-2, який повинен з'єднати Росію і Німеччину в обхід української території.

У Нафтогазі заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.

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Також Путін відповів щодо переговорів у нормандському форматі та обговорення Північного потоку-2.

Путін вважає, що нормандський формат є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проекти, такі як Північний потік-2, неможливо.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як Північний потік, Північний потік-2 або транзит газу через Україну", - заявив Путін.

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією закликав США і Європу зупинити реалізацію СП-2, так як даний проект несе колосальну загрозу національній безпеці української держави.

Німецький політик, кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет попередив Росію про те, що якщо Путін буде використовувати Північний потік-2 в якості зброї проти України, то Європа може відключити трубопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Газпром почав шантажувати Захід, вимагаючи запуску СП-2. За його словами, росіяни вже значно знизили обсяги транзиту газу через Україну і фактично поставили Європі ультиматум.

Колишній глава МЗС, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо в підсумку канцлером ФРН стане кандидат від Партії зелених.