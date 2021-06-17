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Путін згоден на зустріч із Зеленським після зустрічі з Байденом - Пєсков

17 червня 2021, 15:45
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Підготовка зустрічі Зеленського і Путіна застопорилася, констатував спікер Кремля.

Путін згоден на зустріч із Зеленським після зустрічі з Байденом
Путін згоден на зустріч із Зеленським після зустрічі з Байденом - Пєсков / Reuters

Зустріч глави РФ Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом не вплинула на плани російського президента зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося", – розповів російським ЗМІ прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

У той же час конкретних кроків для підготовки зустрічі Зеленського і Путіна досі не робилося, уточнив спікер Кремля.

"Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків у бік організації цієї зустрічі зроблено не було", — підкреслив Пєсков.

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Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

20 квітня Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь на це Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

26 квітня Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.

28 квітня президент України заявив, що хоче провести зустріч з Путіним у Ватикані.

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