Путін указом вивів РФ з Договору з відкритого неба

Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про денонсацію договору з відкритого неба - тобто Іноземні розвідувальні літаки більше не можуть літати в російському повітряному просторі. Відповідний документ опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.

У Кремлі такий стан речей пояснили тим, що раніше США вийшли з договору, що порушило баланс інтересів, а також створило загрозу національній безпеці Росії.

"У зв'язку з цими обставинами прийнято рішення про вихід Російської Федерації з договору", - заявили чиновники.

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Довідка. Договір з відкритого неба - це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.

Договір з відкритого неба, зокрема, регламентував проведення польотів і містив вимоги до літаків, обмеження за складом і технічними параметрами апаратури спостереження.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена 27 травня поінформувала Росію про те, що вони не будуть знову приєднуватися до ключового пакту про контроль над озброєннями.

Заступник держсекретаря Венді Шерман повідомила росіянам, що адміністрація Байдена вирішила не відновлювати дію Договору з відкритого неба, який дозволяв спостережні польоти над військовими об'єктами в обох країнах.