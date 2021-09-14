Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус

В оточенні російського президента виявили коронавірус / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірус в його оточенні.

"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного проміжку часу дотримуватися режиму самоізоляції", - цитує "ТАСС" прес-службу Кремля.

читайте такожЯк дочка Путіна заробляє на коронавірусіТепер президент Росії візьме участь у найближчих офіційних подіях в режимі відеоконференції. Також повідомляється, що Путін після виявлення в його оточенні хворих коронавірусом здав тест, який дам негативний результат.

Нагадаємо, Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу 23 березня, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Тоді він повідомив, що Кремль не поширюватиме фото- та відеокадри самої процедури.

Другу дозу вакцини президент РФ отримав 14 квітня , але так і не повідомив її назву.