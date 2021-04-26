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Путін у розмові з Макроном знову звинуватив Україну

26 квітня 2021, 21:52
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У Путіна розповіли свою версію розмови з Макроном.

Путін, Макрон
Путін і Макрон обговорили Україну / Reuters

У Кремлі розповіли свою версію розмови президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як заявили у Кремлі, Макрон сам подзвонив Путіну.

"За ініціативою французької сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться на сайті президента РФ.

У Кремлі розповіли, що "президенти особливу увагу приділили внутрішньоукраїнському конфлікту".

"Висловлена стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на південному сході України. Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, ігнорує положення мінських угод. Акцентовано необхідність неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, насамперед - щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу", - заявили в Кремлі.

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Раніше у Макрона заявили, що президент Франції закликав Путіна сумлінно і в довгостроковій перспективі взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості з Україною, ефективно відвівши війська і важку техніку від українського кордону, підтвердивши прагнення до припинення вогню на Донбасі і відновивши діалог.

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Володимир Путін війна на Донбасі Еммануель Макрон
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