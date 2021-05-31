Путін під час зустрічі принижував та знущався над Лукашенком - опозиціонер

Путін принижував Лукашенка під час зустрічі / Reuters

Зустріч лідерів РФ і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка відбулася 28 травня, тривала п'ять годин, але серйозних тем на переговорах не піднімали. Навпаки - Путін тільки принижував Лукашенка, заявив в інтерв'ю білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він запевнив, що дійшов такого висновку, маючи 25-річний досвід дипломата, пише 24 канал.

За словами Латушка, на зустрічі була присутня дипломатія жестів.

"Зовні Лукашенко виглядав раз приниженим з боку Путіна. Жестами і словами, які використовував Путін щодо Лукашенка, він його просто принижував. Це було на межі знущань", - запевнив опозиціонер.

Латушко згадав також момент, коли Путін запропонував Лукашенку скупатися в Чорному морі, адже "на вихідні буде хороша погода".

Лукашенко скупався, проте глава Кремля - відмовився.

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"Це було дуже комічно. Це повторення комізму Путін сказав лізти в холодну воду, ось він і поліз", - заявив Латушко.

Він зазначив, що це ще раз принижує Лукашенка в очах і російської спільності, і білорусів. Ті побачили, який статус має самопроголошений президент Білорусі в очах Путіна.

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