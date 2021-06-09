Путін розлютився через закон Зеленського про корінні народи України

Президент Росії Володимир Путін різко відреагував на законопроект, який ініціював Володимир Зеленський.
Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив гучну заяву про те, що вкрай негативно ставиться до ідеї Володимира Зеленського виключити росіян з числа корінних народів України. Про це він сказав у програмі "Москва. Кремль. Путін" в інтерв'ю Зарубіну.
"Смішно і нерозумно називати росіян некорінним народом України", - заявив Володимир Путін.
Також президент РФ назвав "потворним "законопроект про "корінні народи" України.
Крім цього, вчора і Держдума засудила законопроект президента України Володимира Зеленського про виключення росіян з числа корінних народів Республіки.
"Державна дума вважає сам факт цієї законодавчої ініціативи президента України кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами", — йдеться в документі.
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Раніше Главред писав, що 18 травня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "про корінні народи України", згідно з яким в якості корінних народів визначаються кримські татари, караїми і кримчаки.
За словами Зеленського, мета законопроекту - сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних народів.