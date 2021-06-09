Путін розлютився через закон Зеленського про корінні народи України

Путін розкритикував ініціативу Зеленського / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив гучну заяву про те, що вкрай негативно ставиться до ідеї Володимира Зеленського виключити росіян з числа корінних народів України. Про це він сказав у програмі "Москва. Кремль. Путін" в інтерв'ю Зарубіну.

"Смішно і нерозумно називати росіян некорінним народом України", - заявив Володимир Путін.

Також президент РФ назвав "потворним "законопроект про "корінні народи" України.

Крім цього, вчора і Держдума засудила законопроект президента України Володимира Зеленського про виключення росіян з числа корінних народів Республіки.

"Державна дума вважає сам факт цієї законодавчої ініціативи президента України кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами", — йдеться в документі.

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Раніше Главред писав, що 18 травня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "про корінні народи України", згідно з яким в якості корінних народів визначаються кримські татари, караїми і кримчаки.

За словами Зеленського, мета законопроекту - сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних народів.