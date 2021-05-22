Путінські росгвардійці загинули на навчаннях в РФ, з’явилося відео

Представники Росгвардіі розбилися на навчаннях / Facebook / rosgvard

У Росії в районі Мурманська загинули двоє співробітників Росгвардії, проводиться перевірка.

Як розповіли в регіональному управлінні Росгвардіі, родичам загиблих буде надана необхідна допомога, повідомляє РБК.

Як повідомляє Інтерфакс, двоє росгвардійців загинули в ході навчань на березі Кольської затоки.

Відзначимо, що в мережі опублікували відео, на якому зображений момент загибелі представників Росгвардіі.

Подія трапилася під час безпарашютного десантування з борту вертольота на палубу корабля.

Росгвардія спільно зі слідчими органами проводить перевірку за фактом загибелі людей. Причини смерті співробітників силового відомства не називаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Росії в ході військових навчань Кавказ-2020 сталася надзвичайна подія. Запущений зенітна ракета комплексу С-400 впала поруч з військовими.

Це була вже не перша НП на навчаннях в Астраханській області (раніше повідомлялося про підбитий танк T-90, в який випадково вистрілив інший танк).