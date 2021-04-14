Путін розповів про самопочуття після другої дози вакцини від коронавірусу

Путін зробив друге щеплення від коронавірусу / Reuters

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що прищепився в середу, 14 квітня, другою дозою вакцини від коронавірусу, пише Інтерфакс.

"Я хочу вас проінформувати, що прямо зараз, перед тим, як зайти до цієї зали, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре", - сказав він на засіданні опікунської ради Російського Географічного товариства в режимі відеозв'язку.

"І вам того ж бажаю. Виходжу з того, що ви, проявляючи турботу про себе і своїх близьких, зробите те ж саме і послідуєте моєму прикладу", - звернувся Путін до учасників засідання.

При цьому Путін не розповів, якою саме вакциною прищепився.

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