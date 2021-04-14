Путін розповів про самопочуття після другої дози вакцини від коронавірусу

Президент Росії закликав громадян наслідувати його приклад і також вакцинувати себе і своїх близьких від коронавірусу.
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що прищепився в середу, 14 квітня, другою дозою вакцини від коронавірусу, пише Інтерфакс.
"Я хочу вас проінформувати, що прямо зараз, перед тим, як зайти до цієї зали, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре", - сказав він на засіданні опікунської ради Російського Географічного товариства в режимі відеозв'язку.
"І вам того ж бажаю. Виходжу з того, що ви, проявляючи турботу про себе і своїх близьких, зробите те ж саме і послідуєте моєму прикладу", - звернувся Путін до учасників засідання.
При цьому Путін не розповів, якою саме вакциною прищепився.
Вакцина Супутник V - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов 5 березня заявив, що Україна ні за яких обставин не має наміру реєструвати російську вакцину від коронавірусу. Одним з ключових аргументів такого рішення є військовий конфлікт Києва і Москви.
- У Євросоюзі 4 березня запустили експертизу російської вакцини від коронавірусу Супутник V. Європейське агентство лікарських засобів має намір перевірити безпеку, якість і ефективність препарату.
- У Єврокомісії заявили, що країни ЄС можуть закуповувати і застосовувати вакцини від коронавірусу, які не зареєстровані Брюсселем. Однак у такому випадку відповідальність за можливі наслідки вони нестимуть самостійно.
Автор: Катерина Трохимчук