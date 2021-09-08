Намагався врятувати оператора: у Росії під час навчань загинув глава МНС, колишній охоронець Путіна

Російський міністр Зінічев загинув, стрибнувши зі скелі / РБК

У Росії в ході міжвідомчих навчань загинув міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Євген Зінічев. Наприкінці минулого року президент РФ Володимир Путін надав йому звання генерала армії.

У повідомленні відомства йдеться, що Зінічев загинув "під час виконання службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини". Навчання відбувалися 7 і 8 вересня за участю інших країн.

Ряд пропагандистських росЗМІ наголошують, що Зінічев нібито розбився об камінь, коли пірнув у воду, аби врятувати життя оператора. Як повідомляє джерело "РБК", знімання були для навчального фільму МНС, оператор, якого намагався врятувати глава МНС РФ, теж загинув.

Telegram-канал "на відео видно" опублікував одні з останніх кадрів із загиблим на навчаннях главою МНС РФ Євгеном Зінічевим.

"Одні з останніх кадрів із загиблим главою МНС Зінічевим. Знято менш як добу тому на навчаннях в Красноярському краї", – йдеться в підписі до відеоролика.

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