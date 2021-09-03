Тортури та звіряче побиття копами: ЗМІ розкрили нові деталі загибелі українця в Польщі

Дмитро Никифоренко / wyborcza.pl

Стали відомі нові подробиці загибелі у Польщі українця Дмитра Никифоренка, якого затримала поліція і доставила у витверезник.

Зокрема, на записі, опублікованому Polsat News, видно, як у Вроцлаві молодика, який до цього нібито бився головою об скло в автобусі, чим і привернув увагу водія, виводять співробітники швидкої.

Зазначимо, що у звітах польських копів і медиків неодноразово згадувалося, що Дмитро поводився агресивно, проте на відео зафіксована зовсім інша картина. Молода людина смирно йде разом з медпрацівниками, не надаючи ні найменшого опору.

Уточнюється, що в організмі хлопця виявили 1,5 проміле, а польські поліцейські і медики стверджували, що у витверезнику він поводився агресивно — бився і кусався.

Також стверджується, що у витверезнику Дмитра катували — били кийком, душили, бризкали з газового балончика, а потім зв'язали. У якийсь момент він почав синіти і задихатися, а потім і помер.

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/ Polsat News

Справою про загибель громадянина України зайнялася прокуратура. Двоє підозрюваних у причетності до смерті Дмитра відсторонені від роботи, а двоє — звільнені зі служби.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але сьогодні з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця-перевищення повноважень співробітниками поліції.