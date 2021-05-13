Ракета ХАМАС пробила Залізний купол, розбомблено житловий будинок

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок в місті Рішон ле-Ціон. Розгромлено квартиру звичайних громадян.
З початку загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в бік Ізраїлю з сектора Газа було випущено понад тисячу ракет. Більшу частину з них перехоплює ізраїльська система ППО Залізний купол.
У Мережі з'явилося відео, як одна з ракет, яку випустили бойовики палестинського ісламістського руху ХАМАС пробила систему захисту Залізний купол. Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок в місті Рішон ле-Ціон. Інформації про постраждалих немає.
Відео попадання ракети в поширили в Telegram.
Зазначається також, що ракета бойовиків ХАМАС влучила в квартиру звичайних людей. Для житла вона більше непридатна.
Залізний купол
Це тактична система протиракетної оборони ( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael.
Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.
Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини - про що повідомлялося раніше:
- З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
- Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах понад тисячу ракет.
- Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з сектором Газа оголошено надзвичайний стан.
- 12 травня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по сектору Газа до досягнення повної "тиші".
- Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був зокрема і командир палестинського ісламістського руху.
- ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира та "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.