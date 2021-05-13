Ракета ХАМАС пробила Залізний купол, розбомблено житловий будинок

З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки / Фото Reuters

З початку загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в бік Ізраїлю з сектора Газа було випущено понад тисячу ракет. Більшу частину з них перехоплює ізраїльська система ППО Залізний купол.

У Мережі з'явилося відео, як одна з ракет, яку випустили бойовики палестинського ісламістського руху ХАМАС пробила систему захисту Залізний купол. Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок в місті Рішон ле-Ціон. Інформації про постраждалих немає.

Відео попадання ракети в поширили в Telegram.

Зазначається також, що ракета бойовиків ХАМАС влучила в квартиру звичайних людей. Для житла вона більше непридатна.

Залізний купол Це тактична система протиракетної оборони ( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.

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