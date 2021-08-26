Розколовся навпіл і затонув: у США під час навчань підірвали фрегат

По кораблю завдали кілька ракетних ударів, після чого по ньому випустили торпеду Mark 48 / скріншот відео

Американський військові в рамках навчань SINKEX, які проходили в Тихому океані біля Гавайських островів, знищили списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry. Внаслідок обстрілу корабель розколовся навпіл і затонув.

В рамках навчань американські військові продемонстрували свої можливості далекого морського удару. По кораблю завдали кілька ракетних ударів, після чого по ньому випустили торпеду Mark 48. Відео опублікували на YouTube-каналі ВМС США.

Тихоокеанський флот США заявив, що знищення фрегата здійснили згідно з екологічними нормами — не менше ніж в 50 морських милях від берега і в районі, де глибина становить не менше 6000 футів (понад 1800 метрів).

Знищений корабель Ingraham є останнім з вироблених в серії, його виведено зі складу американського флоту в 2015 році.

До слова, фрегати Oliver Hazard Perry будували з 1970-х років, і кораблі цього типу все ще служать у ВМС низки країн, наприклад, Туреччини, Австралії, Єгипту та Польщі.

Як повідомляв Главред, у травні 2021 року американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton зайшов в Одесу. Це перший захід корабля берегової охорони США, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).