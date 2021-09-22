"Розстріл людей - це прикольно": колишня подружка "пермського стрілка" розповіла про їхні стосунки

Вранці 20 вересня Тимур Бекмансуров розстріляв людей в Пермському університеті / t.me/breakingmash

Кількість постраждалих внаслідок нападу на Пермський державний університет 20 вересня 2021 року збільшилася до сорока трьох осіб, дванадцятеро з них - у лікарнях на стаціонарному лікуванні.

Станом на ранок 22 вересня у важкому й нестабільному стані перебуває лише сам стрілок – 18-річний Тимур Бекмансуров. Йому ампутували гомілку, пише ТАСС з посиланням на міністра охорони здоров'я регіону Анастасію Крутень.

Тим часом колишня дівчина "пермського стрілка" дала свідчення поліції. Їх опублікував Телеграм-канал Shot.

"Коли я сиділа на третій парі, одна з моїх одногрупниць сказала, що відбувається стрілянина. Викладач закрив двері. Жодних звуків стрільби або криків я не чула. Потім друзі почали мені скидати інформацію, що стрілянину влаштував Бекмансуров, я була в шоці", - розповіла дівчина.

За її словами, з хлопцем вони познайомилися в школі та були просто знайомими. Ближче вони стали спілкуватися в сьомому класі. Дівчина характеризує Тимура як "привітного" і "товариського". У школі у нього не було конфліктів, він відвідував театральний гурток. Однак, пізніше їх спілкування припинилося, оскільки Бекмансуров став пересилати однокласникам фотографії, які дівчина відправляла йому особисто.

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Пізніше підлітки зустрічалися в дев'ятому класі, Їхні стосунки тривали півроку. Ніхто з однокласників про це не знав, пара вирішила не розголошувати свої стосунки.

"Хотіли, щоб все було спокійно і ніхто нас не обговорював. Через півроку ми розлучилися через те, що він, пообіцявши мені, що більше не будемо приховувати стосунки, не виконав це", - поділилася дівчина.

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У 2020 році дівчина відновила стосунки з Бекмансуровим, вони зустрічалися близько року. За її словами, стосунки з Тимуром були хорошими, вони ходили на побачення.

"Тимур не жадібний, вихований, в громадських місцях поводився адекватно. Обіймав мене, цілував, підтримував. Крім мене Тимур з дівчатами не зустрічався і сексуальні стосунки ніколи не підтримував. Ми з ним в статевий зв'язок не вступали. Бекмансурову це було нецікаво, і на такі теми ми навіть не розмовляли", - розповідає дівчина.

Більш того, дівчина уточнює, що до неї хлопець ставився з повагою, ніколи не підвищував голос і не застосовував фізичну силу, вони рідко сварилися.

Колишня дівчина Бекмансурова додала, що самооцінка у хлопця була на низькому рівні. При цьому на критику на свою адресу Тимур реагував адекватно, не психував. Часом у Бекмансурова була зміна настрою, він ставав сумним, з'являлася апатія.

"У травні 2021 року ми перестали спілкуватися, мені було з ним нудно, мене обтяжувало. Він сам запропонував розлучитися, сказавши, що йому нецікаво. Він розповідав мені про розстріл людей та висловлювався про це позитивно, вважаючи, що це прикольно", - резюмувала вона.

Раніше мати Бекмансурова дала свідчення в поліції. Вона повідомила, що її син нещодавно розлучився з дівчиною, мріяв стати військовим і давно хотів мати зброю.

Напад на університет в Пермі 20 вересня

Тимур Бекмансуров напав на пермський виш вранці 20 вересня. Спочатку він відкрив вогонь по випадковому автомобілю й лише потім пішов до Пермського університету. Водій, по якому стріляв Бекмансуров, вижив.

Внаслідок стрілянини в навчальному закладі загинули шестеро людей. Самого стрілка затримали, він дістав серйозних поранень, тому його доставили в реанімацію.

Перед нападом у соцмережі Бекмансуров поетапно розповів, як збирався влаштувати стрілянину.

У дописі йдеться: "Подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".

Пізніше стали відомі нові подробиці про "пермського стрілка". Як розповів один із сусідів Бекмансурова, батько Тимура був найманцем, зокрема брав участь у подіях на Донбасі.