"Розділяє один народ": у Росії вибухнули звинуваченнями на адресу Зеленського через слова про війну

У Росії звинуватили Зеленського в небажанні вибудовувати діалог з Москвою / Офіс президента

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін здивований заявою президента України Володимира Зеленського, який не виключив повномасштабного військового конфлікту між Москвою і Києвом. Політик звинуватив українського гаранта в тому, що він, мовляв, розділяє "один народ".

"Погано, коли президент країни, у якої кордон з Росією є найдовшою, де більшість людей знає російську мову і говорить нею, заявляє про прірву між народами. Це свідчить про те, що він не збирається вибудовувати відносини, розділяє один народ, не думає про спільне майбутнє...дивно, що про це каже президент держави, яка прагне до членства в Євросоюзі", - сказав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він повторив тезу російської пропаганди, згідно з якою українці і росіяни нібито є "одним народом".читайте такожЗеленський натякнув форуму YES на нестикування в назві

"Так склалося життя, що живемо сьогодні в різних державах. Але ми один народ, який опинився розділеним волею таких політиків, як Зеленський", - підкреслив Володін.

Війна Росії та України

Президент Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії заявив, що відносини між Росією і Україною, а також між двома народами, стали ворожими. При цьому він сказав, що є і розумні росіяни, які шанобливо ставляться до української державності.

Крім того, Зеленський сказав, що він готовий до перемовин з главою РФ Путіним. Згідно з очікуваннями українського глави держави, така дискусія повинна бути більш ефективною, ніж діалог в рамках нормандського формату.

У Кремлі, у свою чергу, зазначили, що Москва, мовляв, з "жалем" ставиться до заяви Зеленського. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав "апокаліптичним" сценарій великої російсько-української війни.