Розмова Лаврова з Блінкеном: перші подробиці від дипломатів Росії та США

У МЗС РФ розповіли про розмову Лаврова з Блінкеном / Mskbest

У середу, 12 травня, відбулася телефонна розмова голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє офіційний сайт російського відомства.

Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо підходів до ядерної проблеми Корейського півострова, відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, розгляду завдань у сфері стратегічної стабільності.

Було порушено також взаємодію двох країн в Арктичній раді( АС), у тому числі в світлі переходу головування в цій структурі до Росії, яке відбудеться на міністерській сесії АС в Рейк'явіку 20 травня. Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" цієї сесії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.

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"Також було обговорено графік інших російсько-американських контактів на майбутній період, включаючи пропозицію Вашингтону про організацію російсько-американського саміту", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Водночас в Держдепі розповіли, що Ентоні Блінкен заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про рішучість захищати інтереси своєї країни і союзників при виникненні загроз із боку Москви.

"Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США (Джо - ред.) Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - наголошується в заяві Держдепу США.

Переговори Байдена і Путіна