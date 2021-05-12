Розмова Лаврова з Блінкеном: перші подробиці від дипломатів Росії та США

Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо підходів до ядерної проблеми Корейського півострова.
У середу, 12 травня, відбулася телефонна розмова голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє офіційний сайт російського відомства.
Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо підходів до ядерної проблеми Корейського півострова, відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, розгляду завдань у сфері стратегічної стабільності.
Було порушено також взаємодію двох країн в Арктичній раді( АС), у тому числі в світлі переходу головування в цій структурі до Росії, яке відбудеться на міністерській сесії АС в Рейк'явіку 20 травня. Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" цієї сесії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.
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"Також було обговорено графік інших російсько-американських контактів на майбутній період, включаючи пропозицію Вашингтону про організацію російсько-американського саміту", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.
Водночас в Держдепі розповіли, що Ентоні Блінкен заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про рішучість захищати інтереси своєї країни і союзників при виникненні загроз із боку Москви.
"Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США (Джо - ред.) Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - наголошується в заяві Держдепу США.
Переговори Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонні переговори з російським главою держави Володимиром Путіним. В ході розмови він попередив господаря Кремля про нові санкції проти Росії, заявив про підтримку України і запропонував провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- Через два дні, 15 квітня, США запустили нові санкції проти Росії. Обмеження передбачають ряд заборон щодо діяльності 6 технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб.крім того, у Вашингтоні прийняли рішення про висилку 10 американських дипломатів.
- Наступного дня, 16 квітня, Росія ввела відповідні санкції проти США. Йшлося про внесення до "чорного списку" високопоставлених американських чиновників, яким заборонили в'їзд на територію країни.
- У МЗС РФ сказали, що у зв'язку з санкціями Вашингтона щодо Москви, російська сторона сумнівається в перспективах проведення зустрічі Путіна і Байдена.
- Пізніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що зустріч Байдена і Путіна, швидше за все, пройде влітку 2021 року в Європі.