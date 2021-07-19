Руйнівна повінь у Німеччині: велика вода спровокувала екологічну катастрофу

Подібних повеней у Німеччині не спостерігалося вже майже 60 років / Фото Reuters

Після потужної повені, спровокованої зливами, на заході Німеччини стався розлив нафти.

У Кельні влада заявила про екологічну катастрофу на південь від міста Хюккесваген, що знаходиться в постраждалій від стихії землі Північний Рейн-Вестфалія, інформує Bild.

Повідомляється, що через повінь в місцеву річку та водосховище, крім нафти, потрапили ще й інші шкідливі речовини. На даний момент експерти збирають проби води і повітря, щоби встановити концентрацію шкідливих речовин.

Влада заборонила в зоні надзвичайної ситуації купатися, рибалити і навіть кататися на човнах.

Як повідомляв Главред, внаслідок злив на заході Німеччини минулого тижня почалася повінь. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія, Баварія.

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Подібних повеней у Німеччині не спостерігалося вже майже 60 років. За даними німецького метеорологічного агентства, в деяких районах за добу випала двомісячна норма опадів.

Під час стихійного лиха загинули щонайменше 188 осіб, багато людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости, передає ВВС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію з повінню жахливою.

"Це неймовірна, жахлива ситуація, в німецькій мові мабуть не знайти таких слів, щоб описати руйнування", - сказала вона під час візиту в село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Меркель пообіцяла фінансову допомогу постраждалим районам. Уряд виділить понад 300 млн євро в якості негайної допомоги і мільярди євро на ремонт зруйнованих будинків, вулиць і мостів, заявив міністр фінансів Олаф Шольц.

Ангела Меркель відвідала постраждалу від повені село Шульд / Фото Reuters

Зазначимо також, що хоча в найбільш постраждалих районах Німеччини вода починає спадати, в інших регіонах Європи повінь продовжується через сильні дощі. Зокрема, зливи тривають в Австрії, Бельгії та Швейцарії.

Як повідомляв Главред, кліматолог Андреас Фінк з Інституту метеорології та кліматичних досліджень технологічного інституту Карлсруе розповів, що глобальні зміни клімату призведуть до того, що аномальні дощі, що накрили Європу та спровокували катастрофічні повені, випадатимуть все частіше і стануть звичним явищем.