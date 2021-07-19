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Руйнівна повінь у Німеччині: велика вода спровокувала екологічну катастрофу

19 липня 2021, 07:23

У західній частині країни стався розлив нафти. Влада заборонила купатися, рибалити і навіть кататися на човнах в зоні надзвичайної ситуації.

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Подібних повеней у Німеччині не спостерігалося вже майже 60 років / Фото Reuters

Після потужної повені, спровокованої зливами, на заході Німеччини стався розлив нафти.

У Кельні влада заявила про екологічну катастрофу на південь від міста Хюккесваген, що знаходиться в постраждалій від стихії землі Північний Рейн-Вестфалія, інформує Bild.

Повідомляється, що через повінь в місцеву річку та водосховище, крім нафти, потрапили ще й інші шкідливі речовини. На даний момент експерти збирають проби води і повітря, щоби встановити концентрацію шкідливих речовин.

Влада заборонила в зоні надзвичайної ситуації купатися, рибалити і навіть кататися на човнах.

Як повідомляв Главред, внаслідок злив на заході Німеччини минулого тижня почалася повінь. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія, Баварія.

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Подібних повеней у Німеччині не спостерігалося вже майже 60 років. За даними німецького метеорологічного агентства, в деяких районах за добу випала двомісячна норма опадів.

  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters
  • Повінь у Німеччині
    Повінь у Німеччині Фото Reuters

Під час стихійного лиха загинули щонайменше 188 осіб, багато людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости, передає ВВС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію з повінню жахливою.

"Це неймовірна, жахлива ситуація, в німецькій мові мабуть не знайти таких слів, щоб описати руйнування", - сказала вона під час візиту в село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Меркель пообіцяла фінансову допомогу постраждалим районам. Уряд виділить понад 300 млн євро в якості негайної допомоги і мільярди євро на ремонт зруйнованих будинків, вулиць і мостів, заявив міністр фінансів Олаф Шольц.

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Ангела Меркель відвідала постраждалу від повені село Шульд / Фото Reuters

Зазначимо також, що хоча в найбільш постраждалих районах Німеччини вода починає спадати, в інших регіонах Європи повінь продовжується через сильні дощі. Зокрема, зливи тривають в Австрії, Бельгії та Швейцарії.

Як повідомляв Главред, кліматолог Андреас Фінк з Інституту метеорології та кліматичних досліджень технологічного інституту Карлсруе розповів, що глобальні зміни клімату призведуть до того, що аномальні дощі, що накрили Європу та спровокували катастрофічні повені, випадатимуть все частіше і стануть звичним явищем.

новини Німеччини повінь екологічна катастрофа
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