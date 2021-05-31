Розвідка США стежила за Меркель: спливли скандальні подробиці

Ангела Меркель / УНІАН

Агентство національної безпеки США використало співпрацю зі службою військової розвідки Данії для перехоплення інформації про провідних політиків Німеччини, Швеції, Норвегії та Франції.

Стеження також велося за канцлером ФРН Ангелою Меркель, випливає із секретного внутрішнього розслідування данської спецслужби під кодовою назвою "Операція Дунхаммер", пише Німецька хвиля.

Розслідування проводилося потай від АНБ робочою групою за участю чотирьох хакерів і аналітиків, які вивчали специфіку взаємодії дансько-американських профільних служб.

Відзначається, що АНБ стежило за Меркель, Франком-Вальтером Штайнмаєром під час його перебування главою МЗС ФРН, а також кандидатом в канцлери від Соціал-демократичної партії (СДПН) - Пером Штайнбрюком.

Як повідомили джерела, вони підтвердили публіковані відомості про секретне стеження.

Секретне стеження АНБ: що відомо

За даними розслідувачів, АНБ перехоплювало всю інформацію - від смс-повідомлень до телефонних дзвінків, - що передавалася по датських інтернет-кабелях.

Стеження велося щодо норвезьких, шведських, німецьких і французьких політиків і офіційних осіб.

В якості одного з параметрів при пошуку даних в масиві інформації - АНБ, по всій видимості, задавало номери телефонів.

Підкреслюється, що Меркель вже обізнана про розслідування.

Меркель під ковпаком АНБ: реакція Франції

У Франції відреагували на інформацію про можливе стеження США за Меркель і Штайнмаєром. Вони вважають це серйозним проступком, заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє Le Figaro.

За його словами, цю інформацію перевірятимуть.

"Це дуже серйозно. Ми повинні перевірити ці факти і засудити їх, якщо це виявиться правдою", - сказав Бон.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ намагалася шпигувати за виборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона через фальшиві облікові записи на Facebook.

За даними джерел, близько двох десятків облікових записів на Facebook були створені для проведення спостереження за посадовими особами кампанії Макрона та іншими особами, близькими до центриста, колишнього фінансиста.