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Репресії Талібану: в Афганістані двері активісток розмальовують, а ведучих знімають з ефіру

17 серпня 2021, 17:19

В Афганістані жінки побоюються примусового одруження і зґвалтувань талібами.

Кабул
Таліби на вулицях Кабула / REUTERS

У захопленому талібами Афганістані жінки почали боятися за своє життя через талібів, які позначають яскравими фарбами двері активісток, щоб відзначити їх для майбутніх покарань.

Відомі жінки висловлюють все більше побоювань через те, що таліби влаштують репресивний режим, спрямований проти них. Місцеві жителі також кажуть, що зображення жінок на білбордах були приховані талібами, які наполягали на тому, що жінок слід повністю закрити паранджою, пише Metro.

Перша жінка-мер Афганістану стурбована тим, що тепер боїться за своє життя. "Я сиджу тут і чекаю, поки вони прийдуть. Мені або моїй родині ніхто не допомагає. Я просто сиджу з ними і моїм чоловіком. І вони прийдуть за такими, як я, і вб'ють мене", - сказала Заріфа Гафар.

Тим часом журналіст Мустафа Каземі заявив, що більшість телеканалів зараз "зняли своїх жінок ведучих з екранів". Одна журналістка, ім'я якої Guardian змінило для її власної безпеки, заявила, що повідомлення про побиття, примусове прийняття дружини і згвалтування жінок і дівчат вводять її в жах, оскільки вона скоро може розділити їх долю.

"По-перше, я хвилююся за себе, тому що я дівчина, а також жінка - журналіст. Протягом багатьох років я працювала журналісткою, щоб підвищити голос афганців, особливо афганських жінок, але зараз наша ідентичність руйнується", - сказала вона.

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У свою чергу журналістка з Кабула Ліза Карімі в коментарі НВ розповіла, що в захопленому талібами Кабулі запанувала гнітюча атмосфера. Багато жителів пам'ятають страшні часи панування Талібану в дев'яностих, і не знають, чого чекати.

"Змін за останні три дні дуже багато. Вранці я вийшла на вулицю і побачила: жінок було дуже мало на вулицях, а ті, які виходили, були з чоловіками. Зміни відбулися і в тому, як вони одягаються. І найстрашніше те, що люди перебувають в жаху, люди бояться, і якась незрозуміла ситуація відбувається - скрізь таліби зі зброєю ходять. Страх бачиться в очах людей", - повідомила вона.

читайте такожСвавілля і грабежі на вулицях: що діється в захопленому талібами Кабулі

За словами журналістки, на роботу з ранку вийшли тільки продавці, хоча таліби запевняють, що чоловікам і жінкам нічого не загрожує.

"Поки жителі Кабула не довіряють, вони все ще бояться і не впевнені, що будуть в безпеці, якщо вийдуть з дому. Їх дуже сильно хвилює мовчання [талібів] - ти не знаєш, що тобі потрібно одягати, що і де тобі можна відвідувати", — пояснила Карімі.

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

viber
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