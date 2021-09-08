Різке погіршення через COVID-19: з'ясувалася небезпека підвищення рівня цукру в крові

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Стали відомі результати дослідження 400 тисяч випадків SARS-CoV-2 та інших коронавірусів на предмет переносимості хвороби різними людьми.

Швейцарський науковий проект Blue Brain з'ясовував, чому одні люди переносять хворобу безсимптомно, а інші потрапляють до лікарень і навіть вмирають, пише видання EurekAlert.

Вчені прийшли до висновку про те, що найбільш часто згадується така біологічна змінна, як метаболізм глюкози. Дослідники сфокусувалися на роботах, розглядали рівень цукру в крові в контексті респіраторних захворювань і коронавірусу.

В результаті дослідження стало відомо про те, що рівень глюкози в крові впливає на різних етапах зараження коронавірусом і захворювання COVID.

Згідно з результатами дослідження, високий рівень глюкози пов'язаний з більш важким перебігом COVID-19: від ураження легенів, тромбозів до поліорганної недостатності. Саме ж підвищення показника глюкози можуть викликати аномальний метаболізм, прийом ліків або внутрішньовенного введення моносахариду.

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Звернемо увагу, що вчені не поспішають робити однозначні висновки і уточнюють, що результати дослідження є всього лише гіпотезою.

Додамо, що раніше зв'язок між тромбозом і щепленням від коронавірусу виявили німецькі вчені. За словами вчених з Франкфуртського університету ім. Гете та Університету Гельмгольца Ульма, проблема полягає в аденовірусних векторах, які обидва виробники використовують для доставки спайкового білка вірусу Sars-Cov-2 в організм людини.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 7 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 197 жителів країни (днем раніше було 773). У тому числі захворіли 197 дітей і 37 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 485 осіб; летальних випадків - 53; одужали 1 429 осіб.