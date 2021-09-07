Різанина в РФ: кинута дівчина порізала свого колишнього і намагалася накласти на себе руки

У Росії 19-річна дівчина спробувала вбити свого 17-річного колишнього хлопця / Depositphotos

В російський 19-річна дівчина спробувала вбити свого 17-річного колишнього хлопця, а після зробила спробу звести рахунки з життям.

За даними правоохоронців, дівчина намагалася вбити свого колишнього хлопця ножем за те, що той припинив з нею стосунки, повідомляє ДТРК Татарстан.

Зараз обидва знаходяться в лікарні. Порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".

Дівчина зізналася в злочині. Зараз слідчі з'ясовують всі обставини події. Розслідування триває.

Як уточнив батько юнака, того вечора його 17-річний син разом з дівчиною приїхали з Набережних Челнів до нього додому. Коли чоловік відлучився, між парою стався конфлікт. Батько прибіг на крики і виявив сина лежачим на підлозі. Його дівчина спробувала сховатися.

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Чоловік викликав медиків швидкої допомоги. Коли дівчина усвідомила, що зробила, вона спробувала звести рахунки з життям, проте прибулі на місце медики зуміли врятувати її. Зараз пара перебуває в лікарні.

За інформацією джерел, дівчина працює педагогом в одній зі шкіл Набережних Челнів.

Відзначається, що дівчина ножем завдала йому безліч ударів в груди, а після спробувала накласти на себе руки.

читайте такожРізанина в Рівному: суд відпустив додому підлітка, який вдарив жінку ножем

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину до дитсадка. Її з непроникаючими ножовими пораненнями доставили в лікарню.

Надивившись фільмів, Підлітки хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем.

З цієї причини брати взяли ніж, пішли на вулицю і завдали ножові поранення жінці, що проходила повз.