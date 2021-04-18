РФ загрожують нові санкції: у США і Франції поставили умову Москві

Росія ризикує "заслужити" нові санкції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не виключив нових санкцій Євросоюзом щодо Росії у зв'язку зі справою російського політв'язня Олексія Навального.

"Ми вже вживали заходів в ЄС, які Росія критикувала. Ми вжили заходів проти конкретних людей, які були пов'язані з цим (арештом Навального - Ред.). Це вже значні санкції, але можуть послідувати й інші", - сказав глава МЗС Франції в ефірі телеканалу France 3.

У той же час глава МЗС Франції заявив, що "це не заважає продовжувати вести діалог з Росією".

За його словами, врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ.

"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС.

За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму і в Азовському морі, що створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні, підтверджує т.зв. "авторитарний дрейф" в Росії.

"Все це неприйнятно. Принаймні, тому що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум, званий "нормандським форматом", в який входять Німеччина, Франція, Україна і Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом треба слідувати", - зазначив Ле Дріан.

читайте такожУ Байдена заговорили про нові санкції проти РФ і поставили умову МосквіЗазначимо, що США також розглядають можливість введення нових санкцій щодо Росії у справі Навального.

Це випливає зі слів радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана у коментарі телеканалу CNN.

При цьому американська сторона попередила російських колег про можливі наслідки у разі смерті політика.

"Що стосується конкретних заходів, які ми приймемо, ми розглядаємо безліч різних заходів, які ми б ввели, і я не збираюся публічно повідомляти про це в даний момент. Але ми повідомили, що в разі смерті Навального будуть наслідки", - додав Салліван.

Санкції США проти Росії: