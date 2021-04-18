РФ загрожують нові санкції: у США і Франції поставили умову Москві

Жан-Ів Ле Дріан оцінив стягування сил РФ на східний кордон України.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не виключив нових санкцій Євросоюзом щодо Росії у зв'язку зі справою російського політв'язня Олексія Навального.
"Ми вже вживали заходів в ЄС, які Росія критикувала. Ми вжили заходів проти конкретних людей, які були пов'язані з цим (арештом Навального - Ред.). Це вже значні санкції, але можуть послідувати й інші", - сказав глава МЗС Франції в ефірі телеканалу France 3.
У той же час глава МЗС Франції заявив, що "це не заважає продовжувати вести діалог з Росією".
За його словами, врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ.
"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС.
За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму і в Азовському морі, що створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні, підтверджує т.зв. "авторитарний дрейф" в Росії.
"Все це неприйнятно. Принаймні, тому що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум, званий "нормандським форматом", в який входять Німеччина, Франція, Україна і Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом треба слідувати", - зазначив Ле Дріан.
читайте такожУ Байдена заговорили про нові санкції проти РФ і поставили умову МосквіЗазначимо, що США також розглядають можливість введення нових санкцій щодо Росії у справі Навального.
Це випливає зі слів радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана у коментарі телеканалу CNN.
При цьому американська сторона попередила російських колег про можливі наслідки у разі смерті політика.
"Що стосується конкретних заходів, які ми приймемо, ми розглядаємо безліч різних заходів, які ми б ввели, і я не збираюся публічно повідомляти про це в даний момент. Але ми повідомили, що в разі смерті Навального будуть наслідки", - додав Салліван.
Санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.