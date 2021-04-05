РФ перекидає до українського кордону мотострілецьку дивізію з танками - соцмережі

Військових РФ з Кемеровської області перекидають до кордонів України.
Оприлюднено нові докази перекидання до українському кордоні частин армії Російської Федерації.
Як повідомляє в Telegram-каналі російська група Conflict Intelligence Team, військових РФ перекидають до кордонів України з Кемеровської області.
У повідомленні наголошується: "Користувач Твіттера @GirkinGirkin опублікував відео, де на залізничних платформах стоять танки Т-72Б3. На відео також видно номер однієї з платформ. Перевіривши його за допомогою сервісу gdevagon, ми встановили, що платформа рухається з Юрги Кемеровської області на залізничну станцію Маслівка в прикордонній Воронезькій області.
ржд, 04.04 .2021 pic.twitter.com/SnavA7pTwZ— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 4, 2021
У довідці gdevagon також вказані (ідентичні) номери відправника і одержувача вантажу в ОКПО (загальноросійський класифікатор підприємств і організацій) — 07703609. Шляхом простого пошуку ми встановили, що цьому номеру відповідає військова частина 21005-74-та гвардійська мотострілецька бригада, яка базується в Юрзі. Ця частина була переозброєна на танки Т-72Б3 ще в 2015 році.
Таким чином, ми отримали додаткове підтвердження того, що мотострілків з Центрального військового округу перекидають у напрямку українського кордону (про що ми вже писали раніше)".
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Загострення на Донбасі:
- Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
- В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.