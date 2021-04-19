РФ призупинила авіасполучення з Туреччиною: Пономарьов назвав справжню причину рішення Путіна

Реджеп Ердоган і Володимир Путін / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін призупинив авіасполучення між Туреччиною та Росією до 1 червня 2021 року через геополітичні маневри Анкари, зокрема військову допомогу і міжнародну підтримку України.

Втім, закрите авіасполучення і скасування туристичних чартерних рейсів стало неприємністю більше для росіян, ніж для турків. Таку думку озвучив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в комментари виданню Obozrevatel.

"Це дійсно демарш. Турки постійно нарощують військові поставки в Україну, особливо безпілотників, плюс риторика щодо військових кораблів, що пропустять, а що ні – ось це Москву, звичайно, дратує дуже сильно", – уточнив Пономарьов.

Однак в умовах пандемії коронавірусу, коли запроваджено багато обмежень і локдаунів, пасажиропотік став менше, і багато турків психологічно готові до цього. Пономарьов додав, що це не той випадок, як було в 2018 році, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, що порушив її повітряний простір. Тоді закриття авіасполучення між країнами дійсно стало несподіваним для турецької сторони.

Політик також зазначив, що Туреччина – єдина країна, яка робить політичні кроки не на рівні особистісних інтересів окремих політиків, а на основі довгострокової та продуманої політики.

"Вони послідовно грають на загострення по всьому периметру для підвищення власного лідерства. Нічого нового Ердоган Зеленському не сказав, окрім підтримки України вступити до НАТО. Але враховуючи маргінальне становище самої Туреччини в НАТО, цю заяву варто розглядати як помітну рукавичку, яку кинули не лише Росії, але й Німеччині з Францією", – вважає Пономарьов.

Як повідомляв Главред, Росія з 15 квітня обмежила пасажирське авіасполучення з Туреччиною і Танзанією через спалахи коронавірусу в країнах. Польоти, за попередніми даними, припинено до 1 червня. Авіасполучення з Танзанією й Туреччиною буде відновлено в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в цих країнах стабілізується.

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