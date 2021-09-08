"Батьки не проти": вулицями Індії водили голих дівчаток з жабами

За допомогою голих дітей суспільство намагалося викликати дощ / pixabay.com

В Індії прилюдно роздягли маленьких дівчаток. Таким чином в країні намагалися викликати дощ. Шість дівчаток крокували по селі повністю голими.

Як пише BBC News, дівчатка бродили з дерев'яною палицею на плечах, до якої була прив'язана жаба.

Більше того, вони зупинялися біля кожного двору і збирали зерно для кухні місцевого храму.

В адміністрації міста заявили, що батьки дітей дали згоду на такий ритуал і навіть самі взяли в ньому участь.

"У таких випадках адміністрація може тільки інформувати жителів села про марність подібних забобонів і пояснити їм, що така практика не приносить бажаних результатів", - зазначила влада.

Проте Національна комісія Індії з питань захисту прав дітей вже зажадала звіт від адміністрації округу, а поліція почала розслідування дикого інциденту.

читайте такожВся проблема в дискримінації: в Індії дівчина спалила себе в прямому ефіріНагадаємо, раніше в Індії сталася страшна трагедія. 17-річну дівчину Неху Пасван до смерті забили члени її сім'ї. Їм не сподобалося, що та носила джинси. Дівчину жорстоко побили палицями її дід і дядько, а потім підвісили на дереві прямо у дворі і залишили вмирати.