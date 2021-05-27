"Батьки пожаліли грошей": у Росії назвали причину трагедії у казанській гімназії

Казанська трагедія сталася, оскільки гімназія не була під охороною, повідомили у СК Росії / Reuters

Глава Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що трагедія в гімназії міста Казань трапилася через те, що у навчальному закладі не було охорони.

Батьки учнів не хотіли платити за охорону, розповів глава відомства під час військово-наукової конференції у Москві, пише ria.ru.

"...Питаю директорку: "Чому не охороняли школу?" – "Батьки були проти" – "Чому?". Мовчить. А я-то знаю, чому – батьки мали дати гроші на охорону, вони відмовлялися...", – поділився Бастрикін.

Нагадаємо, 11 травня у Казані в гімназії №175 сталася стрілянина, ЗМІ писали про вибух. У результаті атаки на гімназію загинули двоє дорослих та семеро учнів, десятки людей постраждали.

Після нападу був затриманий можливий стрілець – 19-річний Ільназ Галявієв, який навчався в атакованій гімназії. Журналісти дізналися, що затриманий зізнався у скоєнні злочину. Можливим мотивом злочину є помста.

Стрілянину в гімназії не визнали терактом. Правоохоронці почали провадження за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ – Вбивство двох та більше осіб. Галявієву загрожує довічне ув'язнення.

Суд 12 травня обрав затриманому запобіжний захід – арешт на два місяці.