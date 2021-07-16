Батькам загрожує в'язниця: у Польщі трагічно загинув дворічний українець

Дитина потонула в озері в Польщі / fakt

На заході Польщі, 15 липня, в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляти Fakt, хлопчик без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинку неподалік озера в розважальному центрі "Лідо". Він впав з помосту у водойму.

Тіло хлопчика у воді помітив сторонній чоловік, який і викликав рятувальників. Вони більше двох годин намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.

Батьки дитини, громадяни України, з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Пізніше стало відомо, що батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок з двома сім'ями і напередодні тривалий час вживали спиртні напої.

Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення. Їх звинувачують в тому, що вони піддали свого дворічного сина до безпосередньої небезпеки смерті і ненавмисному вбивстві, залишивши незачиненими двері в хатину, з якої дитина вийшла і пішла до озера, забрався на поміст і впав з нього.

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Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше недалеко від села Лебедівка Вишгородського району, а акваторії Київського водосховища, виявили тіло 36-річного чоловіка, якого віднесло при плаванні на матраці разом зі старшою дочкою.

Пошуки зниклого чоловіка тривали чотири доби.

За словами очевидців, надувні матраци, на яких плавала сім'я, віднесло від берега, де вони перекинулися.