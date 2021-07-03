Родичі "Оленки": в РФ зганьбилися з новим моторошним пам'ятником

Пам'ятник в Бєлгородській області РФ / скріншот

У Білгородській області в Росії встановили пам'ятник героям фільму Операція И легендарним студентам Шурику і Ліді.

При цьому багато людей побачили в монументі родинні зв'язки з сумнозвісною нововоронезькою Оленкою, повідомляє Бел.ru.

У повідомленні наголошується, що в уряді Бєлгородської області, у волоконівській Ютанівці з'явилася Студентська алея. Проект молодіжного арт-простору став переможцем конкурсу президентських грантів. На його реалізацію виділили майже 1 мільйон рублів.

Через кілька днів після відкриття багато бєлгородців в мережі стали помічати схожість Бєлгородського монумента з Нововоронезької "Оленкою", яка викликала негативну реакцію місцевих жителів.

Скандал з пам'ятником Оленці:

18 грудня 2020 року в російській глибинці, місті Нововоронеж відкрили пам'ятник легендарному персонажу Оленка з нагоди 250-річчя села Нова Оленівка (на місці якого колись і був збудований даний населений пункт).

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Як свідчить переказ, Оленка була ходоком-тобто людиною, яка за дорученням односельців шукає вільну землю для поселення. І їй вдалося знайти гарне місце, але слідом її нібито злодійськи вбив розбійник Кудеяр.

Арт-об'єкт викликав бурхливе обговорення в Мережі і хвилю обурення. Місцеві жителі закидали мерію Нововоронежа вимогами "не ганьбити місто цією потворністю", прибрати" цей шедевр", називали арт-об'єкт" чортівнею","збитковою подобою".

Пам'ятник через кілька днів демонтували і вирішили продати.