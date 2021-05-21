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Росія готова дружити із Заходом, але за однієї умови - Лавров

21 травня 2021, 14:10

Російська зовнішня політика переслідує конкретну мету, стверджує Сергій Лавров.

Лавр
Росія готова дружити із Заходом, якщо буде поважатися почуття власної гідності росіян - Лавров / Reuters

Москва готова до побудови оптимальних відносин із Заходом, але тільки з умовою збереження "почуття власної гідності", яке передається росіянам у спадок. Зовнішня політика Росії спрямована на добробут російських громадян. Москва не може ігнорувати історію і традиції своєї держави. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Як повідомляє РИА Новости, під час пресконференції з главою МЗС Ісландії Гудлейгуром Тором Тордарсоном російський дипломат сказав, що Росія готова дружити із Заходом в тому випадку, якщо враховуватиметься державне почуття власної гідності. При цьому Лавров стверджує, що російська зовнішня політика спрямована на добробут росіян.

"Ми готові дружити із Заходом, але підкреслю: тільки з почуттям власної гідності, яке ми успадкували за століття, тисячоліття існування нашої країни від наших предків. Благополуччя наших громадян - це головна мета зовнішньої політики", - стверджує він.читайте такожУ Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT

Також глава МЗС РФ підкреслив, що Росія не може працювати над розвитком своєї зовнішньої політики, не враховуючи історичні особливості і традиції своєї держави.

Відносини Росії і Заходу

  • Відносини Росії з США і Євросоюзом суттєво зіпсувалися після того, як у 2014 році Москва анексувала Крим і окупувала Донбас – суверенні території України. Світова спільнота засуджує дії РФ і закликає російську державу повернути окуповані АР Крим і ОРДЛО під політичний контроль Києва. Щодо російських політиків, чиновників і бізнесменів діє низка західних санкцій.
  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров не виключав сценарій, за якого Москва піде на розрив відносин з Євросоюзом. Такий сценарій, за його словами, у РФ розглядають на той випадок, якщо європейські держави вдарять санкціями по стратегічних секторах російської економіки.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова Лаврова, сказав, що дипломата неправильно зрозуміли: Росія розірве відносини з ЄС у тому випадку, якщо на такий крок піде Брюссель.
  • 14 травня у Росії вперше опублікували список недружніх держав. У переліку таких країн, згідно з рішенням Кабміну за указом Путіна, опинилися США і Чехія.

новини Росії Західна Європа МЗС Росії Сергій Лавров
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