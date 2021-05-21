Росія готова дружити із Заходом, але за однієї умови - Лавров

Росія готова дружити із Заходом, якщо буде поважатися почуття власної гідності росіян - Лавров / Reuters

Москва готова до побудови оптимальних відносин із Заходом, але тільки з умовою збереження "почуття власної гідності", яке передається росіянам у спадок. Зовнішня політика Росії спрямована на добробут російських громадян. Москва не може ігнорувати історію і традиції своєї держави. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Як повідомляє РИА Новости, під час пресконференції з главою МЗС Ісландії Гудлейгуром Тором Тордарсоном російський дипломат сказав, що Росія готова дружити із Заходом в тому випадку, якщо враховуватиметься державне почуття власної гідності. При цьому Лавров стверджує, що російська зовнішня політика спрямована на добробут росіян.

"Ми готові дружити із Заходом, але підкреслю: тільки з почуттям власної гідності, яке ми успадкували за століття, тисячоліття існування нашої країни від наших предків. Благополуччя наших громадян - це головна мета зовнішньої політики", - стверджує він.читайте такожУ Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT

Також глава МЗС РФ підкреслив, що Росія не може працювати над розвитком своєї зовнішньої політики, не враховуючи історичні особливості і традиції своєї держави.

Відносини Росії і Заходу