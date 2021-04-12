Росія погрожує вийти з Ради Європи через Навального

У РФ заговорили про можливий вихід з ПАРЄ / УНІАН

У Росії заговорили про можливий вихід з Парламентської асамблеї Ради Європи. Як заявив керівник комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Леонід Слуцький, в ході майбутньої весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи може бути прийнята антиросійська резолюція, пов'язана з опозиціонером Олексієм Навальним.

"19 числа (квітня) в Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І якраз у форматі термінових дебатів, тобто особливо актуальне досьє, з прийняттям резолюції, буде досьє Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція", - сказав Слуцький, передає Інтерфакс.

Він зазначив, що це може підштовхнути до того, щоб Росії "з організації, може вийти".

"Зрозуміло, що приймаючи резолюцію, яка буде, безумовно, прийнята по Навальному в ПАРЄ в ході майбутньої весняної сесії, нас підштовхнуть до того, щоб з організації, може бути, і вийти", - сказав він.

читайте такожНавальний з в'язниці звернувся за допомогою

Також Слуцький розповів, що Парламентська асамблея Ради Європи "є найбільш широкоохватним парламентським майданчиком в Європі і може цілком собі служити майданчиком для проведення зовнішньополітичної лінії президента Росії".

читайте такожОпозиціонер Навальний оголосив голодування

Ситуація з Навальним - про що раніше повідомляв Главред: