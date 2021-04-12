Росія погрожує вийти з Ради Європи через Навального

У РФ очікують жорсткої резолюції у зв'язку з ув'язненням і станом російського опозиціонера Олексія Навального.
У Росії заговорили про можливий вихід з Парламентської асамблеї Ради Європи. Як заявив керівник комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Леонід Слуцький, в ході майбутньої весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи може бути прийнята антиросійська резолюція, пов'язана з опозиціонером Олексієм Навальним.
"19 числа (квітня) в Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І якраз у форматі термінових дебатів, тобто особливо актуальне досьє, з прийняттям резолюції, буде досьє Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція", - сказав Слуцький, передає Інтерфакс.
Він зазначив, що це може підштовхнути до того, щоб Росії "з організації, може вийти".
"Зрозуміло, що приймаючи резолюцію, яка буде, безумовно, прийнята по Навальному в ПАРЄ в ході майбутньої весняної сесії, нас підштовхнуть до того, щоб з організації, може бути, і вийти", - сказав він.
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Також Слуцький розповів, що Парламентська асамблея Ради Європи "є найбільш широкоохватним парламентським майданчиком в Європі і може цілком собі служити майданчиком для проведення зовнішньополітичної лінії президента Росії".
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Ситуація з Навальним - про що раніше повідомляв Главред:
- 18 січня російський опозиціонер Олексій Навальний був заарештований Хімкінським міським судом на 30 діб. Його заарештували наступного дня після повернення в Росію і затримання в аеропорту Шереметьєво.
- В той же день Навальний записав відеозвернення, в якому піддав критиці російську владу і закликав росіян вийти на мітинги на його підтримку.
- Масштабний мітинги в Росії пройшли 23 січня і 31 січня. Люди в різних містах вийшли на вулиці, щоб підтримати заарештованого після повернення з Німеччини опозиціонера Олексія Навального. На акціях протесту по всій Росії були затримані кілька тисяч осіб.
- 2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному про заміну йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше-політик засуджений на 3,5 роки. Суд врахував час його перебування під домашнім арештом, внаслідок чого Навального мають намір відправити в колонію на 2 роки 8 місяців.
- Бабушкінський районний суд міста Москви 20 лютого відхилив апеляцію захисту Навального і підтвердив законність заміни йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Навального відправили в колонію на 2,5 роки.
- Захід вимагає звільнити Навального. Європейський суд з прав людини закликав РФ випустити політика, однак у Росії не мають наміру виконувати вимогу ЄСПЛ.
Чому затримали Навального
У Олексія Навального є умовний термін - 3,5 роки з випробувальним терміном 5 років. Його політик отримав за звинуваченням у розкраданнях у фірмах Ів Роше.
Термін повинен бути закінчуватися 30 грудня 2020. За російським законодавством умовний засуджений повинен з певною періодичністю відзначатися за місцем реєстрації.
До свого отруєння, коли опозиціонер був здоровий і перебував у Росії, він не прийшов на реєстрацію шість разів:
- 13 січня,
- 27 січня,
- 3 лютого,
- 16 березня,
- 6 липня,
- 17 серпня.
Незважаючи на це, дружина Навального отримала дозвіл на його транспортування до Німеччини, коли він перебував у комі.
Як повідомляють ЗМІ, під час лікування у російських правоохоронців претензій до Навального не виникало. Питання почали з'являтися після 12 жовтня, коли його виписали з клініки Шаріте.
Однак Навальний продовжував перебувати в Німеччині. За два дні до закінчення його випробувального терміну ФСВП відправила Навальному попередження: якщо до 29 грудня 2020 року, він не приїде, то служба може попросити замінити умовний термін на реальний.
Незважаючи на попередження, опозиціонер не прибув до Росії. Після чого ФСВП, згідно із законом, 30 грудня оголосила Навального в розшук.
2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному про заміну йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше-політик засуджений на 3,5 роки. Суд врахував час його перебування під домашнім арештом, внаслідок чого Навального мають намір відправити в колонію на 2 роки 8 місяців.
Бабушкінський районний суд міста Москви 20 лютого відхилив апеляцію захисту Навального і підтвердив законність заміни йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Навального відправлять до колонії № 2 у місті Покров Володимирської області на 2,5 роки.