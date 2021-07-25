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"Росія може знищити будь-якого супротивника": Путін вибухнув погрозами на параді ВМФ

25 липня 2021, 17:04
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Путін на параді ВМФ зробив гучну заяву.

Володимир Путін
Володимир Путін заявив про загрозу / сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що морський флот Збройних сил Федерації здатний виявити і завдати удару по будь-якому підводному, надводному, повітряному противнику.

"Ми здатні виявити будь-якого підводного, надводного, повітряного противника і нанести йому, якщо буде потрібно, незворотний удар", – пригрозив Путін.

Під час виступу на військово-морському параді на Неві в Санкт-Петербурзі Путін зазначив, що таку оборону, за його словами, забезпечує висока динаміка розвитку військових технологій РФ.

"У числі провідних морських держав Росія пройшла колосальний шлях розвитку від скромного Петровського ботика до потужних кораблів океанської зони і ракетних атомних підводних крейсерів. У жовтні нашому флоту виповнюється 325 років", – сказав Путін.

Крім того, Путін звернувся до моряків словами Петра I: "Ні перед ким не спускати прапор – Прапор корабля, не відступати і не здавати корабель ворогові".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Київ і Москва вже ведуть переговори про організацію зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

30 червня Путін звинуватив Зеленського у тому, що він нібито здав Україну під зовнішнє управління Заходу. За словами політика, через це немає сенсу вести переговори з українським президентом. Однак Путін не відмовляється від зустрічі з Зеленським.

Зеленський готовий до переговорів з Путіним, однак зустріч відбудеться тільки в тому випадку, якщо Москва буде налаштована на врегулювання конфлікту двох держав.

Володимир Путін ВМФ РФ
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