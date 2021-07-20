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"Росія не буде байдужою": у Путіна загрожують Україні ударом у разі військової операції на Донбасі

20 липня 2021, 17:49

У Кремлі заявили, що Росія та "світова спільнота" втрутяться в ситуацію у тому випадку, якщо Україна піде на силове звільнення Донбасу.

Козак
"Вкрай радикальні політичні групи" можуть піти на загострення конфлікту на Донбасі - Козак / УНІАН

Якщо Київ наважиться на сценарій проведення військової операції щодо повернення окупованих районів Донбасу, то Росія, а також, мовляв, світова спільнота, відреагують на реалізацію такого сценарію. Особливо у тому випадку, якщо на такий крок підуть "вкрай радикальні політичні групи", які "влаштовують націоналістичні акції на вулицях Києва". Про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

У своєму інтерв'ю виданню Politique Internationale, опублікованому на сайті посольства РФ у Франції, він заявив про те, що якщо нібито Україна піде на "загострення" військової обстановки на Донбасі, то в регіоні буде ситуація "з ознаками геноциду".читайте такожПутін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"

За його словами, якщо, зокрема, "радикальні політичні групи" підуть на такий крок, то, мовляв, Росія і світова спільнота не залишаться осторонь.

"На жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії. І, як ми спостерігаємо останнім часом, діям цих груп українська держава сьогодні протистояти не може. У разі якщо в зоні конфлікту "правитимуть бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, але і вся світова спільнота", - підкреслив Дмитро Козак.

Звинувачення Росії на адресу Києва щодо силової операції на Донбасі

Заступник голови АП РФ, учасник перемовин у рамках ТКГ Дмитро Козак 8 квітня заявив, що якщо Україна нібито піде на загострення бойових дій в регіоні, Росія "встане на захист Донбасу". При цьому він додав, що такий сценарій стане "початком кінця для України".

9 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Україна нібито перетворюється на "потенційно нестабільний і вибухонебезпечний регіон", внаслідок чого Росія може застосувати заходи щодо захисту своєї безпеки і на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підкреслив, що Україна не має наміру звільняти Донбас військовим шляхом і звинуватив Росію в провокації. Однак українська армія готова буде дати відсіч противнику у разі атаки.

Кремль Дмитро Козак новини України новини Донбасу
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