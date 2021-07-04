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"Росія не закриватиме очі": у Путіна пригрозили Україні "не залишити" Донбас

4 липня 2021, 16:06

У Кремлі стверджують, що Україна нібито занурила Донбас у "страшну блокаду".

Пісок
Росія не вважає себе учасником конфлікту на Донбасі - Пєсков / Reuters

Згідно з версією Кремля, Росія нібито не є учасником військового конфлікту на Донбасі, про що постійно каже Україна на всіх рівнях. Така позиція Києва є неприйнятною для Москви. Російська влада звинувачує українську державу в "невиконанні" Мінських угод і спробі трактувати їх по-своєму. Росія звинувачує Україну в нібито провокуванні ситуації, внаслідок чого росіяни проводять військові навчання. Москва продовжить надавати "гуманітарну допомогу" окупованим російсько-терористичними військами ОРДЛО. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав, що Росія нібито не учасник конфлікту на Донбасі. Москва виступає проти дій України, яка постійно вказує на цей фактор на міжнародному рівні.

"Це переконана позиція України, вони намагаються представити нашу країну учасником конфлікту... Учасником конфлікту, так, що абсолютно не відповідає дійсності", - стверджує Пєсков.

За його словами, Київ, мовляв, не виконує Мінські угоди і намагається їх трактувати не так, як домовленості бачать у Москві. У цьому, з точки зору Кремля, і полягає проблема у врегулюванні конфлікту на Донбасі.читайте також"Президент - не демократ": у Кремлі вибухнули умовою щодо зустрічі Путіна і Зеленського

"Але головна проблема, це те, що - а) Україна не хоче виконувати Мінські домовленості; б) Україна послідовно намагається розмивати важливість Мінських домовленостей, кажучи про те, що потрібно їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі, ці Мінські домовленості", - вважає спікер Кремля.

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Також він звинуватив Україну в "провокуванні" ситуації, нібито внаслідок чого Росія реалізує низку "відповідних" заходів, включаючи проведення військових навчань.

"Провокування ситуації Україною, дійсно, це реальність - сумна реальність в умовах, в яких нам доводиться жити. Ви бачите, що президент Путін приймає рішення, які чітко показують наш настрій. І приймає рішення, які не залишаються непоміченими. Маються на увазі і наші маневри, і наші навчання. З тією тільки різницею, що все це відбувається на нашій власній території", - зазначив Пєсков.читайте такожФранція і Німеччина – тільки посередники: Макрон у розмові з Путіним назвав сценарій щодо Донбасу

Крім того, він додав, що Росія не збирається "залишати" Донбас і звинуватив Україну в нібито блокаді окремих районів Донецької та Луганської областей, які окуповані російськими незаконними збройними формуваннями.

"Москва в будь-якому випадку не закриватиме очі на гуманітарні проблеми декількох мільйонів людей, відторгнутих своєю державою і взятим своєю державою у страшну блокаду. Росія надавала гуманітарну допомогу, і продовжуватиме це робити", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини щодо Донбасу

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