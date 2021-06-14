Росія не зупинить Україну: в НАТО зробили різку заяву про інтеграцію Києва до Альянсу

Росія не зможе зупинити Україну на шляху до НАТО - Столтенберг / Reuters

Росія вже не зможе накласти вето на вступ України до НАТО. Рішення про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу прийматимуть Київ і країни-учасниці колективного блоку безпеки Заходу. Закінчилася епоха, коли великі країни диктують свої правила меншим державам. Про це заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Європейська правда, на брифінгу за підсумками саміту Альянсу у Брюсселі він розповів про те, що Москва не зможе вплинути на рішення Києва щодо вступу України до НАТО. Це питання - виняткова компетенція блоку безпеки та української держави.

"Кожна країна обирає свій шлях, і це стосується також вступу до НАТО. Це питання до України і до тридцяти членів НАТО - вирішувати, чи прагне вона бути членом Альянсу", - сказав Столтенберг, додавши, що ПДЧ стане пропуском України до Альянсу.

При цьому він додав, що коли конкретно розглядатиметься питання інтеграції України до Альянсу, Росія вже не зможе будь-яким чином заблокувати цей процес.читайте такожУкраїна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з Альянсом

"У Росії немає слова щодо того, чи бути Україні членом Альянсу. Вона не може накладати вето на рішення своїх сусідів. Ми не повернемося до епохи сфер інтересів, коли великі країни вирішують, що робити меншим", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, на саміті НАТО 14 червня Альянс підтвердив рішення Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким блок безпеки Заходу бачить Україну і Грузію в Північноатлантичному альянсі в майбутньому.

Інтеграція України до НАТО

У НАТО 7 червня заявили, що Україні та Грузії не нададуть План дій щодо вступу до НАТО на саміті у Брюсселі. Причиною тому є відсутність консенсусу серед країн-учасниць Альянсу щодо цього питання.

8 червня президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував США створити чіткий і покроковий алгоритм вступу Києва до НАТО. Механізм повинен передбачати конкретні дати.

14 червня Зеленський закликав Байдена і США дати чітку відповідь на питання про те, чи бачить Захід Україну в НАТО, і чи буде Києву надано ПДЧ. Як вважає президент, українська держава повинна отримати чітко поставлену відповідь на своє запитання.