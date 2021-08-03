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Росія ніколи не покине Донецьк та Луганськ - Захарова

3 серпня 2021, 22:18

У МЗС Росії заявили про те, що "продовжуватимуть надавати допомогу" мешканцям окупованих територій Донбасу.

Захарова
Росія не кине Донецьк і Луганськ / ТВЦ

У Міністерстві закордонних справ Росії зробили скандальну заяву про те ,що "ніколи не покинуть" жителів окупованих територій Донбасу і продовжать "надавати їм підтримку".

"Я можу повторити слова керівництва нашої країни, що ні Донецьк, ні Луганськ Росія ніколи не по кине. І мова йде в першу чергу про людей, яких будуть підтримувати, і підтримка ця не зупинялася ні на хвилину, ще раз підкреслю, ні на хвилину за всі ці роки. Я вам це кажу не як людина, яка так чи інакше стикається з питаннями зовнішньої політики і міжнародних відносин, а просто як громадянин нашої країни, який зсередини бачить, що робиться для того, щоб люди, яких ми називаємо співвітчизниками, люди, які стали або стають громадянами РФ, розуміли, що за їхнє життя, не лише за їхні права, а в першу чергу за їхнє життя, є кому постояти", - заявила представник МЗС РФ Марія Захарова у вівторок, 3 серпня.

Вона стверджує, що звинувачення РФ у відсутності допомоги нібито є "несправедливими і не відображають дійсної картини".

"Мені здається, що ось вже точно говорити про те, що Росія не зробила чогось або не робить щось, щоб забезпечити права, в найширшому сенсі цього слова, мешканців Донецька і Луганська, це як мінімум несправедливо. Я вам можу сказати, як людина, яка так чи інакше стикається з цим питанням: і політично, і економічно, фінансово, гуманітарно, по-людськи зроблено дуже багато", - вважає Захарова.

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"Скільки почули ми погроз з боку наших західних партнерів, скільки санкцій схвалювалося, скільки слів агресії і шантажу на нашу адресу ми за ці роки начиталися, наслухалися. Ми хоч раз відступили від своїх позицій? Ми хоч раз сказали, що "так вийшло, вибачте"? Ні. Може бути, хоч раз ми переглянули свої принципові підходи, попри колосальний міжнародний тиск? Ні", - підсумувала представниця МЗС РФ.

Війна Росії і України - про що раніше писав Главред:

Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі попереджав, що Росія може піти на військову операцію з окупації Маріуполя, Одеси та Херсона. На думку чиновника, в такій ситуації Москва буде діяти, відштовхуючись від реакції США.

Російський опозиційний політик Леонід Гозман допускав сценарій, при якому Росія може піти на нову війну з Україною, щоб утримати українську державу від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що конфлікт на Донбасі втратив для Росії сенс, так як у Москви більше немає важелів для стримування України від вступу в НАТО.

новини Росії МЗС РФ Марія Захарова
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