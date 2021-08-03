Росія ніколи не покине Донецьк та Луганськ - Захарова

Росія не кине Донецьк і Луганськ / ТВЦ

У Міністерстві закордонних справ Росії зробили скандальну заяву про те ,що "ніколи не покинуть" жителів окупованих територій Донбасу і продовжать "надавати їм підтримку".

"Я можу повторити слова керівництва нашої країни, що ні Донецьк, ні Луганськ Росія ніколи не по кине. І мова йде в першу чергу про людей, яких будуть підтримувати, і підтримка ця не зупинялася ні на хвилину, ще раз підкреслю, ні на хвилину за всі ці роки. Я вам це кажу не як людина, яка так чи інакше стикається з питаннями зовнішньої політики і міжнародних відносин, а просто як громадянин нашої країни, який зсередини бачить, що робиться для того, щоб люди, яких ми називаємо співвітчизниками, люди, які стали або стають громадянами РФ, розуміли, що за їхнє життя, не лише за їхні права, а в першу чергу за їхнє життя, є кому постояти", - заявила представник МЗС РФ Марія Захарова у вівторок, 3 серпня.

Вона стверджує, що звинувачення РФ у відсутності допомоги нібито є "несправедливими і не відображають дійсної картини".

"Мені здається, що ось вже точно говорити про те, що Росія не зробила чогось або не робить щось, щоб забезпечити права, в найширшому сенсі цього слова, мешканців Донецька і Луганська, це як мінімум несправедливо. Я вам можу сказати, як людина, яка так чи інакше стикається з цим питанням: і політично, і економічно, фінансово, гуманітарно, по-людськи зроблено дуже багато", - вважає Захарова.

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"Скільки почули ми погроз з боку наших західних партнерів, скільки санкцій схвалювалося, скільки слів агресії і шантажу на нашу адресу ми за ці роки начиталися, наслухалися. Ми хоч раз відступили від своїх позицій? Ми хоч раз сказали, що "так вийшло, вибачте"? Ні. Може бути, хоч раз ми переглянули свої принципові підходи, попри колосальний міжнародний тиск? Ні", - підсумувала представниця МЗС РФ.

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