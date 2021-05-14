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Росія за указом Путіна вперше оголосила список недружніх країн

14 травня 2021, 19:15

У список недружніх для Москви держав увійшла і Чехія.

Росія, Прапор
США і Чехія офіційно стали першими недружніми країнами для Росії / Reuters

Уряд РФ офіційно затвердив перелік недружніх для Москви іноземних держав. До списку таких країн включені США і Чехія. Розпорядження Кабміну прийнято на виконання відповідного указу російського президента Володимира Путіна, підписаного 23 квітня.

"Затвердити докладний перелік іноземних держав, які вчиняють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб", - наголошується в розпорядженні Кабміну, опублікованого в п'ятницю, 14 травня, на порталі правової інформації.

Підкреслюється, що до країн, які потрапили о списку – США і Чехії – будуть застосовані обмежувальні заходи. Документ передбачає, що чеська держава зможе наймати до своєї дипломатичної місії не більше 19 працівників з числа російських громадян. Америка наймати на роботу громадян РФ не зможе.

Довідка

Указ Путіна про недружні для Росії країни

Президент РФ Володимир Путін 23 квітня підписав указ, в рамках якого Москва збиралася застосувати заходи проти низки "недружніх" для Росії держав. Путін запропонував обмежити або заборонити дипломатичним відомствам таких країн наймати на роботу російських громадян. Глава Кремля доручив створити цей список уряду.

Конфлікт Чехії та Росії

У квітні офіційна Прага звинуватила спецслужби Росії в причетності до вибухів військових складів у селі Врбетіце, які відбулися у 2014 році. Чехія оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова. Чеська держава вважає їх російськими розвідниками.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США

17 квітня чеська влада оголосила про висилку 18 дипломатів РФ, яких Прага називає співробітниками російських спецслужб. Згідно з офіційною позицією Чехії, до вибухів у Врбетіце у 2014 році можуть бути причетні "розвідники з Росії".

Відносини США і Росії

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