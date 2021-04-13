Росія звинуватила CNN в обмані щодо стягування військ до кордону України

РФ звинуватила CNN у брехні щодо стягування військ до українських рубежів / Reuters

Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова повідомила, що американський телеканал CNN у своєму сюжеті про те, як РФ готується до війни, видав українські танки за російські.

Захарова на своїй сторінці у Facebook написала, що танки було знято на тлі українського вокзалу.

Представниця МЗС також звинуватила канал у поглибленні в ідеологічну боротьбу для перемоги лібералізму.

"Дорогий телеканал CNN... Ми розуміємо, що вам ніколи займатися перевіркою фактів, настільки ви заглибилися в ідеологічну боротьбу для перемоги лібералізму. Але не до такої ж міри, щоб примудритися видати українські танки на українському вокзалі на тлі українських вагонів за підготовку Росії до війни", – зазначила Захарова.

МЗС РФ звинуватив CNN у брехні щодо стягування військ до українських рубежів / facebook.com/maria.zakharova.167

Канал CNN опублікував сюжет про конфлікт на Донбасі й про те, як Росія стягує війська до східного кордону України.

У сюжеті використано відео з мобільного телефону, на якому було знято, як до українського кордону рухаються колони російських бронетранспортерів. Також було зазнято, як танки й артилерійські знаряддя перевозили залізницею.

Сюжет CNN – відео про перекидання техніки дивіться з 3:48 секунди

Нагадаємо, наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація – проросійські бойовики почали активніше атакувати українських військовослужбовців. Зокрема, у результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників України.

В останні дні місяця також стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України. У США стверджували, що біля рубежів знаходиться багато сил РФ, а в Кремлі ці відомості спростували.

Агресія Росії в Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією. Україна і низка західних країн не визнали результати "голосування". У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". РФ ввела свої війська на захоплену частину Донбасу, однак стверджує, що її бійців там немає.

Довідка. Лібералізм – це суспільно-політична течія, прихильники якої виступають за парламентаризм, демократичні свободи та приватне підприємництво.