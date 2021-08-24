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Росія звинуватила Україну і завела справу через водну блокаду Криму

24 серпня 2021, 21:05
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Росіяни порушили справу за статтею "Екоцид".

Росія, Прапор
Росія завела справу через водну блокаду Криму / УНІАН

Україна в квітні 2014 року перекрила Північно-Кримський канал, яким подавалася вода на окупований Росією півострів.

Тепер Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через припинення подачі дніпровської води до Криму з території України.

Росіяни порушили справу за статтею "Екоцид".

Російська сторона звинувачує Україну в тому, що водна блокада призвела до "виснаження сільськогосподарських земель і зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу".

"Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло і на якість води, яку використовують для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей", - заявили у Слідчому комітеті РФ.

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У російському Слідкомі зазначили, що зараз встановлюють "всі обставини злочину і всіх причетних до нього".

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Проблеми з водою в Криму - про що раніше повідомляв Главред:

На території анексованого Росією Криму в останні роки фіксується проблема маловоддя. Запаси водних ресурсів на півострові скорочуються, внаслідок чого кримчани змушені отримувати воду за графіком.

Україна припинила постачання води до Криму після захоплення Росією півострова. Згідно позиції офіційного Києва, з дефіцитом водного ресурсу в Автономній Республіці стикається Росія, тоді як води для місцевого населення там достатньо. Влада готова подавати воду на Кримський півострів тільки в разі гуманітарної катастрофи.

"Глава Держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що півострів вже не може навіть теоретично отримувати воду з материкової України. Інфраструктура Криму не готова до реалізації подібних заходів.

Представник президента України в АР Крим Антоні Коріневич говорив про те, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі для того, щоб не було навіть гіпотетичної можливості подачі води на захоплений росіянами півострів.

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