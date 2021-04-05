Росія перекинула до Арктики колосальну кількість озброєнь - CNN

Російський підводний човен в Арктиці / Reuters

Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння і проводить випробування новітньої зброї, яка може загрожувати США.

Відповідну інформацію підтверджують супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar, повідомляє CNN. Вони дають підстави стверджувати про постійне і значне нарощування російських військових баз і техніки на арктичному узбережжі країни, а також обладнання підземних сховищ для високотехнологічної зброї.

Зокрема, Москва розмістила на півночі бомбардувальники й реактивні літаки МіГ-31, а також нові радіолокаційні системи біля узбережжя Аляски.

Відзначається, що нарощування техніки відповідало тому, як переміщалися війська НАТО і США.

"Росія реконструює аеродроми та радіолокаційні установки радянських часів, будує нові порти й пошуково-рятувальні центри, а також створює свій флот криголамів з ядерними і звичайними двигунами", - заявив представник Пентагону підполковник Томас Кемпбелл.

Американські чиновники висловили стурбованість тим, що російські сили можуть бути використані для встановлення фактичного контролю над районами Арктики, особливо тих, які незабаром будуть без льоду через кліматичні зміни.

Крім того, експерти з питань зброї та західні чиновники висловили особливу стурбованість з приводу російської "суперзброї" - торпеди "Посейдон 2м39". За їх словами, розробка цього озброєння рухається дуже швидко, а подальші випробування, як кажуть в Росії, заплановані вже на цей рік. Торпеда може рухатися біля прибережної зони, в тому числі й на американському морському дні. Якщо використовувати торпеду за призначенням, то радіоактивні хвилі, які викликають цунамі, зроблять смуги американського узбережжя непридатними для життя протягом десятиліть.

Переміщення російських військ - про що йшлося раніше: