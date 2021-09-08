Росія перекинула до Білорусі винищувачі: їх розмістили у 400 кілометрах від Києва

Росія перекинула в Білорусь винищувачі

На військовий аеродром Білорусі Барановичі прибули винищувачі Російської Федерації. Вони розташовані в 400 кілометрах від Києва, повідомляє сьогодні місцеве видання ВАЯР .

Винищувачі Су - 30СМ будуть використовувати в рамках формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Російської Федерації.

Аеродром Барановичі розташований на дистанції 430 кілометрів від Києва.

Літаки охоронятимуть повітряні кордони Союзної держави.

Рішення про створення спільних навчально-бойових центрів Росії та Білорусі було прийнято 5 березня 2021 року.

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