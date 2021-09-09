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Росія поглинає Білорусь: Лукашенко заявив про "прорив" щодо Союзної держави з Москвою

9 вересня 2021, 20:43

Москва і Мінськ вже в жовтні планують затвердити 28 інтеграційних програм Союзної держави, сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко очікує на прорив в питанні інтеграції Росії та Білорусі / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним 28 програм щодо Союзної держави двох країн. Він розраховує на затвердження документів вже в жовтні.

Як заявив глава РБ у четвер, 9 вересня, на публічній частині зустрічі з Путіним, він очікує, що програми російсько-білоруської Союзної держави затвердить вища Державна рада СГ вже в жовтні.

За його словами, реалізація двосторонніх домовленостей Москви і Мінська в рамках Союзу стане "проривом".читайте такожУказ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні

"Обговоримо 28 програм... Щоб дати можливість урядам завтра ще раз на експертному та урядовому рівні розглянути їх. Якщо вони узгодять, то, як ми домовлялися з вами, як ми визначимо час, можливо наприкінці жовтня, ухвалимо остаточно ці програми - це буде прорив",- підкреслив Лукашенко.

Приєднання Білорусі до Росії

Російський опозиціонер Леонід Гозман казав, що президент РФ Володимир Путін розглядає два варіанти щодо білоруської держави. Перший - призначення Лукашенка на певну посаду в Союзній державі. Другий передбачає продовження правління Лукашенка Білоруссю, але вже в умовах фактичної анексії республіки Росією.

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Колишній парламентарій Держдуми Дмитро Гудков вважає, що Володимир Путін розраховує керувати Росією ще 12 років. І для того, щоб залишитися на посаді президента ще на два терміни, він розглядає сценарій приєднання Білорусі.

Політологиня Ольга Харламова припускає, що Мінськ побоюється зазіхання на свою владу з боку Росії. Саме тому російські війська після навчань Захід-2021 залишать територію Білорусі.

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