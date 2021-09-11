Росія поглинає Білорусь, але Лукашенко не здається: Кулеба розкрив план опору Путіну

Лукашенко навчився грати з Росією і торгуватиметься з Кремлем - Кулеба / Reuters

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко чинитиме опір Росії в ситуації з виконанням спільних програм щодо Союзної держави. Інтеграція затягнеться на декілька років, протягом яких він торгуватиметься з Москвою за певні преференції. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що в ситуації з інтеграцією Росії і Білорусі Лукашенко нічого не вирішує. Однак процес поглинання Москвою Мінська може затягнутися на певний час. Близько двох років знадобиться для приведення у відповідність законодавства, і ще п'ять років потрібно для того, щоб програми були повністю реалізовані.читайте такожУказ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у Слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні

"Олександр Лукашенко робить вигляд, що він керує ситуацією, і він вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін. Питання в іншому: що за ці роки Олександр Лукашенко навчився грати з Росією, і навіть ті домовленості, які наразі були досягнуті... Ми порахували: я думаю, що мінімум 2 роки потрібно буде, щоб гармонізувати законодавство, і 5 років - щоб повністю розгорнути імплементацію, виконання всіх цих спільних програм", - вважає Кулеба.

Також він додав, що під час цих подій глава Білорусі чинитиме опір, торгуючись з Москвою за ряд преференцій.

"На кожному етапі Лукашенко буде чинити опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Приєднання Білорусі до Росії

Російський політик, опозиціонер Леонід Гозман стверджував, що у Кремлі розглядають 2 варіанти щодо Білорусі. Перший полягає в призначенні Олександра Лукашенка на будь-яку посаду в Союзній державі. Другий - продовження правління Лукашенка у РБ, але вже в умовах де-факто анексії держави Росією.

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що Володимир Путін планує керувати російською державою ще 12 років. Щоб залишитися ще на два терміни, він цікавиться сценарієм приєднання Білорусі до Росії.

9 вересня Лукашенко заявив, що Москва і Мінськ мають намір затвердити 28 програм зі співробітництва в рамках Союзної держави. Домовленості мають бути підписані наприкінці жовтня.