Росія поскаржилася на "безпрецедентні обмеження" в США

США висилають понад 20 російських дипломатів / Reuters

Влада США передала Росії список із 24 дипломатів, яким необхідно залишити країну через закінчення терміну дії віз, сказав посол Росії в США Анатолій Антонов в інтерв'ю журналу National Interest. Його текст оприлюднено на сторінці російського диппредставництва в Facebook у понеділок, 2 серпня.

"Ми отримали список з 24 дипломатів, які, як очікується, залишуть країну до 3 вересня 2021 року. Майже всі з них поїдуть без заміни, тому що Вашингтон раптово посилив процедуру видачі віз", – сказав Антонов.

Він констатував, що ситуація не змінюється на краще.

"Російські дипломатичні місії в США працюють в умовах безпрецедентних обмежень, які не тільки залишаються в силі, але й посилюються, – констатував посол. - Попри заяви Адміністрації (президента США Джо Байдена – ред.) про важливу роль дипломатії і готовність розвивати стабільні і передбачувані відносини з Росією, російська дипломатична присутність відчуває постійні удари".

За його словами, американська сторона проявляє "наполегливість і винахідливість у цьому питанні".

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"Висилка дипломатів здійснюється під надуманими приводами. У минулому грудні Держдепартамент в односторонньому порядку встановив для російського персоналу трирічний ліміт перебування у відрядженні, що, наскільки нам відомо, не застосовується щодо жодної іншої країни", – зазначив посол.

У свою чергу представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що російські дипломати, у яких незабаром закінчується термін дії американські візи, мають право запросити про їхнє продовження, повідомляє Інтерфакс.

За словами Прайса, у Вашингтоні не бачать нічого дивного у вимогах до віз російських дипломатів.

"В обмеженні тривалості візи для росіян в три роки немає нічого нового. Коли термін дії візи завершується, ці громадяни мають залишити країну або подати заявку на продовження", – сказав Прайс.

На його думку, посол РФ у Вашингтоні Антонов неточно змалював ситуацію з російськими дипломатами, у яких закінчується термін дії віз.

Призначення посла США в Україні - про що повідомлялося раніше:

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

У січні російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається в якості нового американського посла в Києві.

На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.