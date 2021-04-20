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МЗС Росії пригрозило Україні висилкою дипломата з посольства у Москві

20 квітня 2021, 12:09
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У МЗС РФ підкреслили, що не можуть розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід.

МЗС Росії
Росія пригрозила Україні висилкою дипломата з посольства у Москві / Reuters

Москва залишає за собою право вислати українського дипломата у відповідь на оголошення українською стороною персоною нон грата радника посольства РФ в Україні, заявили в Міністерстві закордонних справ Росії.

У розміщеному на сайті МЗС документі йдеться, що "19 квітня до посольства Росії в Києві надійшла нота МЗС України про оголошення радника посольства persona non grata через діяльність, нібито несумісну з дипломатичним статусом".

"МЗС Росії висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим недружнім кроком української сторони. Звинувачення на адресу російського дипломата є голослівними і безпідставними. Він не здійснював дій, що виходять за рамки дипломатичних функцій", - йдеться у документі.

У ньому також додається, що "Київ спробував представити письмову ноту про оголошення persona non grata радника посольства Росії як симетричної відповіді на усне оголошення про небажаність перебування на території Російської Федерації консула генерального консульства України в Санкт-Петербурзі".

"Подібний підхід абсолютно неприйнятний", - підкреслили у російському МЗС.

Там зазначили, що"українському консулу було рекомендовано покинути Росію, після того, як він був затриманий на місці злочину при скоєнні протиправних дій".

"Він намагався придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні відомості про приватних осіб. Ці матеріали потрібні київській владі для підготовки політичних репресій проти своїх земляків, що мають подвійне громадянство Росії й України або мають власність та родичів у нашій країні", - розповіли у російському МЗС.

У МЗС РФ підкреслили, що не можуть розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід і залишають за собою "право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України у Москві".

Затримання в РФ консула України Сосонюка – про що йшлося раніше:

  • 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
  • У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
  • До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
  • Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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