Росія налякала США "жорсткою відповіддю" на нові санкції

У Росії вважають, що нові санкції через Північний потік - 2 та Навального йдуть врозріз із духом домовленостей, досягнутих на Женевському саміті.
У Росії налякала влада США і пообіцяла "жорстку і адекватну відповідь" на нові санкції США за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Москва зазначає, що тиснути на неї марно, повідомляє прессслужба МЗС Росії.
За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, в хід знову нібито пішла "провокація з уявним отруєнням Навального".
"Все це виглядає жалюгідно і приречено, свідчачи про нездатність Вашингтона відмовитися від зарозумілого хамства і небажання рахуватися з реальністю, знаючи наперед, що тиснути на Росію марно, а наша відповідь, як завжди, буде жорсткою і адекватною", - йдеться в її заяві.
Вона підкреслила, що нові санкції через Північний потік - 2 і Навального йдуть врозріз із духом домовленостей, досягнутих на Женевському саміті президентами Росії і США.
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Нагадаємо, 20 серпня президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити санкція у зв'язку з "певними енергетичними проєктами Росії".
Таким чином нові обмеження можуть торкнутися газопроводу Північний потік-2.
Видання цього Указу пов'язане з "загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", сказано в тексті.
Власність пов'язаних з енергопроєктами РФ іноземних осіб можуть бути заблоковані за вказівкою держсекретаря і Мінфіну США.