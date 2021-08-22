Росія налякала США "жорсткою відповіддю" на нові санкції

Росія налякала США через Навальний / Reuters

У Росії налякала влада США і пообіцяла "жорстку і адекватну відповідь" на нові санкції США за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Москва зазначає, що тиснути на неї марно, повідомляє прессслужба МЗС Росії.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, в хід знову нібито пішла "провокація з уявним отруєнням Навального".

"Все це виглядає жалюгідно і приречено, свідчачи про нездатність Вашингтона відмовитися від зарозумілого хамства і небажання рахуватися з реальністю, знаючи наперед, що тиснути на Росію марно, а наша відповідь, як завжди, буде жорсткою і адекватною", - йдеться в її заяві.

Вона підкреслила, що нові санкції через Північний потік - 2 і Навального йдуть врозріз із духом домовленостей, досягнутих на Женевському саміті президентами Росії і США.

Нові санкції США - про що раніше писав Главред:

Нагадаємо, 20 серпня президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити санкція у зв'язку з "певними енергетичними проєктами Росії".

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Таким чином нові обмеження можуть торкнутися газопроводу Північний потік-2.

Видання цього Указу пов'язане з "загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", сказано в тексті.

Власність пов'язаних з енергопроєктами РФ іноземних осіб можуть бути заблоковані за вказівкою держсекретаря і Мінфіну США.