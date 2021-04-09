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Росія вибухнула погрозами у бік України через НАТО

9 квітня 2021, 11:59
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У разі вступу до Альянсу, державності України загрожує "удар", стверджують у РФ.

У МЗС Росії пригрозили Україні серйозними наслідками через вступ до Альянсу
У МЗС РФ пригрозили Україні серйозними наслідками через вступ до НАТО / Reuters

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила, що вступ України до НАТО спровокував би масштабну ескалацію конфлікту на Донбасі.

Через вступ до Альянсу Україні загрожує "удар" по державності, наводить слова Захарової ТАСС.

Російська сторона також закликала Київ втілювати у життя Мінські угоди щодо Донбасу.

"...Гіпотетичне отримання членства в Альянсі всупереч очікуванням Києва не лише не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході й може призвести до незворотних наслідків для української державності", – сказала представник МЗС.

Нагадаємо, на Донбасі наприкінці березня загострився конфлікт – у результаті обстрілу, який здійснили проросійські бойовики, загинули четверо українських військових.

У той же період стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону української держави. Мета маневрів – нібито військові навчання Захід 2021.

Президент Володимир Зеленський говорив, що РФ почала "грати м'язами" зокрема для того, щоб на переговорах щодо Донбасу була атмосфера тиску.

Пізніше очільник держави поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер заявив, що якщо Київ отримає План дій щодо членства в Альянсі, – це буде справжнім сигналом для Москви.

Президент зазначив, що для України НАТО – єдиний шлях до закінчення конфлікту на частині східної території.

Україна вирішила взяти курс на вступ до Альянсу після того, як Росія у 2014 році пішла на агресію – захопила Крим й вдерлася на Донбас.

Українська держава реформує армію, щоб її стандарти відповідали натівським. Київ чекає на План дій щодо членства в НАТО.

Мінські угоди щодо Донбасу

  • Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія.
  • У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.
  • Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.
  • У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.
  • Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.
  • РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.
НАТО МЗС Росії війна на Донбасі Мінські угоди Марія Захарова
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