Росія вибухнула погрозами у бік України через НАТО

У МЗС РФ пригрозили Україні серйозними наслідками через вступ до НАТО / Reuters

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила, що вступ України до НАТО спровокував би масштабну ескалацію конфлікту на Донбасі.

Через вступ до Альянсу Україні загрожує "удар" по державності, наводить слова Захарової ТАСС.

Російська сторона також закликала Київ втілювати у життя Мінські угоди щодо Донбасу.

"...Гіпотетичне отримання членства в Альянсі всупереч очікуванням Києва не лише не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході й може призвести до незворотних наслідків для української державності", – сказала представник МЗС.

Нагадаємо, на Донбасі наприкінці березня загострився конфлікт – у результаті обстрілу, який здійснили проросійські бойовики, загинули четверо українських військових.

У той же період стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону української держави. Мета маневрів – нібито військові навчання Захід 2021.

Президент Володимир Зеленський говорив, що РФ почала "грати м'язами" зокрема для того, щоб на переговорах щодо Донбасу була атмосфера тиску.

Пізніше очільник держави поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер заявив, що якщо Київ отримає План дій щодо членства в Альянсі, – це буде справжнім сигналом для Москви.

Президент зазначив, що для України НАТО – єдиний шлях до закінчення конфлікту на частині східної території.

Україна вирішила взяти курс на вступ до Альянсу після того, як Росія у 2014 році пішла на агресію – захопила Крим й вдерлася на Донбас.

Українська держава реформує армію, щоб її стандарти відповідали натівським. Київ чекає на План дій щодо членства в НАТО.