Росія – сторона конфлікту на Донбасі: G7 закликала РФ піти на низку кроків щодо України

Велика сімка впевнена, що РФ є стороною конфлікту на Донбасі / Reuters

Держави G7 (Велика сімка) дотримуються твердої думки, що Російська Федерація – сторона конфлікту на сході України, а не посередник.

Російську сторону, зокрема, закликали відвести техніку та війська від українського кордону, йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G7.

Велика сімка також закликала РФ вивести сили із захопленого Криму.

G7 також хоче, щоб Росія та бойовики, яких вона підтримує на Донбасі, йшли на конструктивну взаємодію.

"Ми дотримуємося твердої думки, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку нормандському процесу (Україна, РФ, Франція та Німеччина – нормандська четвірка – Ред.) для забезпечення виконання Мінських угод", – підкреслюється у документі.

читайте також"Загроза не минула": Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших ворітСаміт Великої сімки 2021 проходив у Великобританії з 11 до 13 червня.

G7 – це неформальний міжнародний клуб, до якого входять США, Німеччина, Британія, Італія, Канада, Франція та Японія.

Країни G7 підтримують територіальну цілісність України.

Раніше існувала Велика вісімка (G8) – у Міжнародний клуб також входила Росія. РФ виключили з G8 у 2014 році, після того, як країна незаконно анексувала український Крим.