Росія – сторона конфлікту на Донбасі: G7 закликала РФ піти на низку кроків щодо України

Велика сімка, зокрема, хоче, щоб російська сторона відвела війська від українського кордону.
Держави G7 (Велика сімка) дотримуються твердої думки, що Російська Федерація – сторона конфлікту на сході України, а не посередник.
Російську сторону, зокрема, закликали відвести техніку та війська від українського кордону, йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G7.
Велика сімка також закликала РФ вивести сили із захопленого Криму.
G7 також хоче, щоб Росія та бойовики, яких вона підтримує на Донбасі, йшли на конструктивну взаємодію.
"Ми дотримуємося твердої думки, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку нормандському процесу (Україна, РФ, Франція та Німеччина – нормандська четвірка – Ред.) для забезпечення виконання Мінських угод", – підкреслюється у документі.
читайте також"Загроза не минула": Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших ворітСаміт Великої сімки 2021 проходив у Великобританії з 11 до 13 червня.
G7 – це неформальний міжнародний клуб, до якого входять США, Німеччина, Британія, Італія, Канада, Франція та Японія.
Країни G7 підтримують територіальну цілісність України.
Раніше існувала Велика вісімка (G8) – у Міжнародний клуб також входила Росія. РФ виключили з G8 у 2014 році, після того, як країна незаконно анексувала український Крим.
Агресія Росії на Донбасі та Мінські угоди
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.
Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату.
У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.
Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.
У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.
Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.
РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.