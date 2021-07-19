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Росія у вогні: пожежі в Якутії видно навіть з космосу

19 липня 2021, 22:15

Є ймовірність, що пожежа "перестрибне" через річку.

Масштабна пожежа в Якутії
Масштабна пожежа в Якутії / Скріншот

Світ спіткали жахливі аномалії. Поки Європу заливає дощем, російська Якутія палає вогнем. На території зафіксовано понад 200 осередків пожеж, які захопили півтора мільйона гектарів лісів.

Ліквідувати природний вогонь намагаються дві тисячі рятувальників, проте пожежі розповсюджуються з високою швидкістю все далі і далі.

У Мережі з'явилися кадри апокаліптичного видовища біди в Якутії. Вогонь вже видно з космосу.

Експерти стверджують, що вогонь може перейти через річку.

"Вогонь не думає зупинятися-за повідомленням Мінекології Республіки, пожежа потенційно загрожує Світлинській гідроелектростанції, навіть незважаючи на природну водну перешкоду - річку Вілюй", - сказано в повідомленні Telegram-каналу Baza.

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Раніше Главред писав, що в Челябінської області РФ розгорнулися масштабні лісові пожежі. На даний момент відомо, що є загиблий - 78-річний житель одного з наблеженних селищ.

Станом на 10 липня вже було евакуйовано понад 350 осіб, серед яких - 150 дітей.

У п'яти пунктах тимчасового розміщення перебувало 179 осіб, 128 з яких - діти. Решта поїхали до родичів.

Пожежі стрімко розростаються. Ще 9 липня їх площа не перевищувала п'яти тисяч, а зараз служби фіксують не менше 14 тисяч гектарів у вогні.

Якутия лісові пожежі Росія
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