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Росія запровадила санкції проти глави МЗС України і секретаря РНБО

21 серпня 2021, 07:33

Крім Дмитра Кулеби та Олексія Данилова російський санкційний список поповнили ще 73 людини.

Прапори, Росія, Україна
Росія розширила санкції проти України / УНІАН

Росія розширила список осіб, які підпадають під обмежувальні заходи. У санкційний перелік потрапили ще 73 людини, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Таким чином, кількість людей в списку санкцій Росії проти України збільшилася з 849 до 922, йдеться у постанові Уряду РФ.

Крім Дмитра Кулеби та Олексія Данилова до списку увійшли перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

читайте такожПутін заявив, що Росія готова зняти санкції проти УкраїниЗазначимо, востаннє список розширювався в грудні 2020 року. Тоді його поповнили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько та кілька депутатів від Слуги народу.

Вперше Російська Федерація запровадила санкції проти України в 2015 році. РФ також ввела аналогічні заходи щодо низки країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.

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Як повідомляв Главред, днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що учасники саміту Кримська платформа за підсумками першого заходу почнуть роботу над новими санкціями проти Росії. Потрібно вирішити проблеми з обмежувальними списками і посиленням заборон. За його словами, існує повне взаєморозуміння щодо посилення ембарго. Глава МЗС додав, що санкції – це не головний інструмент, але частина стратегії щодо повернення захоплених територій.

20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України. РНБО запровадила повний пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Страна Ігоря Гужви та інших. Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.

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новини Росії санкції Дмитро Кулеба Олексій Данілов
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