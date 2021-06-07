Росія закрила в'їзд для топ-чиновників з Канади

Росія закрила в'їзд чиновникам з Канади / Reuters

Росія прийняла рішення закрити в'їзд в країну на безстроковій основі дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади. Серед них міністр юстиції - генеральний прокурор, начальник розвідуправління ЗС країни та інші, повідомила пресслужба МЗС РФ.

Схвалене рішення закрити в'їзд до Росії на безстроковій основі нижченаведеним особам, які мають громадянство Канади:

Девід Ламетті, міністр юстиції та Генеральний прокурор Канади;

Енн Келлі, керівник Федеральної тюремної служби Канади;

Бренда Лаки, комісар Королівської канадської кінної поліції;

Марсі Суркес, керівник управління з внутрішньої політики апарату Прем'єр-міністра Канади;

Домінік Леблан, міністр по взаємодії з регіонами Канади;

Джоді Томас, заступник міністра національної оборони Канади;

Майк Руло, заступник начальника штабу національної оборони Канади;

Брайан Бреннан, заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;

Скотт Бішоп, контр-адмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.

Рішення заборонити в'їзд вищезазначеним особам було схвалене у відповідь на введені Канадою санкції проти російських громадян 24 березня 2021 року за переслідування опозиційного політика Олексія Навального, зазначили в МЗС РФ.

При цьому Москва заявила, що" залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин " з Оттавою.

Раніше Главред писав про те, що Уряд РФ офіційно затвердив список недружніх для Москви іноземних держав. До переліку таких країн включені США і Чехія. Розпорядження Кабміну було схвалене на виконання відповідного указу російського президента Володимира Путіна, підписаного 23 квітня.

"Затвердити додається перелік іноземних держав, які вчиняють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб", - наголошується в розпорядженні Кабміну.

До країн, які потрапили до списку – США і Чехії – будуть застосовані обмежувальні заходи. Документ передбачає, що чеська держава зможе наймати в свою дипломатичну місію не більше 19 працівників з числа російських громадян. Америка наймати на роботу громадян РФ не зможе.